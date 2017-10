Beyonce prekinila "porodniško", zapela je za vse deklice sveta

Beyonce julija povila dvojčka

11. oktober 2017 ob 19:02

Los Angeles - MMC RTV SLO

Slavna pevka Beyonce je z novim videom Svoboda (Freedom), s katerim se poklanja vsem deklicam sveta, spet opozorila nase.

Beyonce se je odzvala vabilu Unicefa, z videom pa pozivajo posameznike, da v podporo milijonom deklic z vsega sveta na družbenih omrežjih delijo video s ključno besedo #FreedomForGirls.

Svetovni dan deklic, ki ga zaznamujemo danes, poziva k podpori deklicam z vsega sveta v njihovih prizadevanjih za več svobode in enakopraven položaj v družbi, za dostop do kakovostnega izobraževanja in manj nasilja.

Svetovni voditelji so leta 2015 sprejeli t. i. cilje trajnostnega razvoja oziroma globalne cilje, ki so usmerjeni v odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti in zaščito okolja, dosegli pa naj bi jih do leta 2030. Cilji vključujejo tudi zavezo za krepitev vloge deklic, saj so te pogosto žrtve diskriminacije, nasilja, zlorab in izkoriščanja.

Beyonce je sama mati dveh deklic. Z možem, slavnim pevcem Jay-Z-jem, ima petletno hčerko Blue Ivy, julija letos pa sta postala starša dvojčkov, Rumi in Sirju Carterju.

Družina se bo oktobra pridružila Jay-Z-ju na glasbeni turneji. "Turnejo sem si zastavil šele za oktober - torej štiri mesece po rojstvu dvojčkov, da bi lahko imeli predtem nekaj časa samo zase in bi se lahko na kar najboljši način povezali," je pojasnil Jay-Z po rojstvu dvojčkov.



D. S.