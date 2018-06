Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Takole se je Lecomte pred 20 leti lotil Atlantskega oceana in ga preplaval v 73 dneh. Foto: Reuters Sorodne novice Martin Strel za MMC: Ko bom plaval okoli sveta, bom pil cviček Dodaj v

Bo Francoz postal prvi človek, ki mu bo uspelo preplavati Tihi ocean?

Pot namerava preplavati v šestih mesecih

5. junij 2018 ob 16:06

Tokio - MMC RTV SLO, STA

Benoit Lecomte si želi postati prvi človek, ki bi preplaval Tihi ocean, Francoz načrtuje, da bo 9.000 kilometrov dolgo pot od Japonske do ZDA preplaval v šestih mesecih.

51-letnik je svoj podvig že začel. V vodo je skočil v mestu Čoši vzhodno od Tokia, vsak dan pa namerava v osmih urah preplavati 64,6 kilometra. V šestih mesecih bi rad dosegel cilj, obalo San Francisca v Ameriki.

"Več kot šest let priprav me je pripeljalo do tega trenutka. Končno bom zares začel svoje plavanje prek Tihega oceana," je pred odhodom na Twitterju zapisal Lecomte. Prvih sto metrov sta z njim preplavala 17-letna hči in 11-letni sin, ki sta se nato vrnila na obalo, kjer je Lecomtu v slovo pomahalo okoli 70 ljudi.

Mentalni del pomembnejši od fizičnega

"Nisem olimpijski plavalec, sem pa avanturist v tem smislu, da premikam svoje meje," je povedal francoski arhitekt, ki že 25 let živi v ZDA.

Lecomte je prepričan, da ni pomembna zgolj fizična, ampak tudi mentalna priprava: "Mentalni del je veliko pomembnejši kot fizični. Vedno moraš misliti na nekaj pozitivnega ali kar koli drugega." Razkril je, da si je pripravil tudi načrt, na kaj bo mislil med osemurnim plavanjem.

Pri njegovem podvigu sodeluje tudi Nasa

Lecomta bo na čolnu, na katerem bo jedel, počival in spal, spremljala ekipa šestih ljudi. Ti bodo v sodelovanju z 12 znanstvenimi ustanovami, med katerimi je tudi ameriška vesoljska agencija Nasa, zbirali podatke o oceanu in zdravstvenem stanju plavalca.

"Želim, da kar se da veliko ljudi razume, da mora vsak izmed nas ukrepati, saj je ocean v nevarnosti. Če ne spremenimo ničesar, pa bo v nekaj letih še slabše," je še povedal 51-letnik, ki je leta 1998 kot prvi preplaval Atlantski ocean, in sicer v samo 73 dneh.

