Bo znamenitim češnjam na Japonskem zaradi hrošča "odcvetelo"?

Letos so zacvetele devet dni prej

22. marec 2018 ob 12:20

Tokio - MMC RTV SLO

Turisti vsako leto marca oblegajo Japonsko, da bi lahko občudovali belo-rožnate cvetove tamkajšnjih češenj. A ta drevesa so zdaj ogrožena, saj jih napada invazivni tujerodni hrošč.

Gre za hrošča z latinskim imenom Aromia bungii, ki ima slovensko ime kozliček. Ta žival živi predvsem na Kitajskem, Tajvanu, Korejskem polotoku in na severu Vietnama. Ker živi na češnjah in slivah, uničuje lubje dreves, kar je lahko za nekatera drevesa tudi usodno, piše AFP.

Vse več omenjenih hroščev so opazili tudi na cvetočih češnjevih drevesih na Japonskem, zato so tamkajšnji strokovnjaki zagnali vik in krik. "Če ne bomo takoj ukrepali, lahko hrošči poškodujejo češnje in v nekaj letih ne bomo več mogli uživati v hanamiju (japonska beseda za opazovanje cvetočih češenj, op. a.)," je dejala raziskovalka na gozdnem institutu Estuko Shoda Kagaja.

Hrošča so prvič na Japonskem odkrili leta 2012 v osrednji prefekturi Aiči, od takrat pa se je razširil v več pokrajin, opazili so ga tudi že v bližini Tokia. Poznavalci menijo, da je na japonske otoke verjetno zašel z uvoženimi lesnimi izdelki.

Japonci so v boju za ohranitev slavnih češenj nedavno izdali podrobno knjigo z navodili, kako prepoznati in uničiti hrošča, ki je velik do štiri centimetre. "Preveriti moramo čisto vsako drevo, kar zahteva veliko časa in prostovoljcev," je dodala Shoda Kagajeva.

Vrhunec hanamija

Sezona cvetenja češenj v Tokiu se je uradno začela prejšnji teden, ko so zacvetele prve češnje pri svetišču Jasukuni. Zaradi toplega vremena so drevesa začela cveteti devet dni prej, kot je to običajno. Vremenoslovci vsako leto izdajo zemljevide z nasveti, katera območja si je nujno ogledati, Japonci pa pod cvetovi prirejajo zabave.

A. P. J.