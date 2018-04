Brezdomec bo na dražbi zastavil 50 vrat, ki so se jih dotaknile slavne osebnosti

Vrata legendarnega hotel Chalsea so stara in polomljena

8. april 2018 ob 13:27

New York - MMC RTV SLO, STA

Na dražbi hiše Guernsey bodo zastavili okoli 50 polomljenih vrat legendarnega newyorškega hotela Chelsea, v katerem so po nekaj dni preživele številne slavne osebnosti. Vrata je pred tem, da jih zavržejo, rešil bistroumen brezdomec.

Brezdomec Jim Georgiou je med letoma 2002 in 2011 živel v hotelu, nato pa ga je moral zapustiti, ker ni imel denarja, da bi vsak mesec plačal najemnino. S svojim psom se je preselil na pločnik nasproti hotela, kjer je leta 2012 opazil, da se delavci pripravljajo na odstranitev vrat. Ob pomoči prijatelja mu jih je uspelo okoli 50 rešiti, je pojasnil predsednik dražbene hiše Guernsey Arlan Ettinger.

Ure in ure je preživel v knjižnici

Georgiou je nato dolge ure preživel v sosednji knjižnici, kjer je skušal identificirati slavne osebnosti, ki so prebivale v sobah, ki so jim pripadala posamezna vrata. S slavnimi mu je uspelo povezati 22 vrat, na seznamu slavnih gostov pa so se znašli Bob Marley, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Madonna, Andy Warhol in Leonard Cohen.

Zgodbo hotela, ki so ga odprli že davnega leta 1884, je v svoji pesmi Chelsea Hotel No. Leonard Cohen tudi opisal, zvezdniki pa so v hotelu prebivali različno dolgo.

Brezdomcu se je nasmehnila sreča

Georgio je leta za sodelovanje zaprosil v več dražbenih hišah, lani pa se mu je končno nasmehnila sreča. V dražbeni hiši Guernsey so namreč privolili v sodelovanje, vendar si ne upajo z gotovostjo napovedati, koliko denarja bodo na dražbi dejansko iztržili.

Brezdomec, ki zdaj živi pri prijatelju, bo kljub lastnim finančnim težavam polovico zbranih sredstev namenil nevladni organizaciji City Harvest, ki pomaga lačnim Newyorčanom.

K. Ši.