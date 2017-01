Britanec parkiral avto v garažni hiši in za pol leta pozabil, kje je

Strošek parkiranja bi lahko znašal tudi 5000 evrov

5. januar 2017 ob 13:25

Manchester - MMC RTV SLO/STA

Britanec se je junija lani s prijateljevim avtomobilom znamke BMW v Manchester odpeljal na koncert, kjer je avto parkiral v garažni hiši ter pozneje pozabil, kje ga je pustil.

Po petih dneh iskanja se je vrnil nazaj na Škotsko, avtomobil pa so šele prejšnji petek v Manchestru našli policisti.

Moški naj bi po koncu koncerta preiskal vse parkirne hiše v okolici stadiona Etihad, kjer je potekal rock koncert. Poleg tega pa je še vsem, ki bi mu lahko kakorkoli pomagali, poslal elektronsko pošto.

Po neuspešnem iskanju je avgusta prijavil, da je bil avtomobil izgubljen oziroma ukraden.

"Policisti so v večnadstropni parkirni hiši našli avtomobil, ki je bil izgubljen že junija," je policija sporočila prek Twitterja. "Ne moremo si predstavljati številke, ki se bo izpisala na parkirnem avtomatu, ko bodo končno želeli poravnati parkirnino," so še dodali. Policisti ugibajo, da bi lahko strošek parkiranja znašal približno 5000 funtov orizoma 5800 evrov.

We can't imagine what the ticket machine is going to say when they finally put the ticket in - £££££££££££££££££££££££££££££