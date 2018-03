Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Za ta naziv se je potegovalo 30.000 učiteljev z vsega sveta. Foto: AP Veselje britanske učiteljice ob prejemu nagrade. Foto: AP Dodaj v

Britanka za naziv najboljše učiteljice na svetu prejela okoli 800.000 evrov

Čestitala ji je tudi britanska premierka

19. marec 2018 ob 14:00

London - MMC RTV SLO, STA

Britanka Andria Zafirakou, ki dela na šoli v eni najrevnejših britanskih četrti, je v Dubaju osvojila naziv najboljše učiteljice na svetu in za nagrado dobila milijon dolarjev (kar znese okoli 810.000 evrov).

Učiteljica umetnosti na javni srednji šoli Alperton v Brentu na širšem območju Londona je bila izbrana med desetimi finalisti, ki so se udeležili slavnostne proslave v Dubaju v organizaciji fundacije Varkey.

Med prvimi sta ji čestitala britanska premierka Theresa May in dubajski šejk Mohamed bin Rašid al Maktum. Ta je med drugim dejal, da je poučevanje "ena najboljših služb", učitelji pa so po njegovem mnenju "zvezde".

"Za učitelja moraš biti prilagodljiv, iznajdljiv in imeti veliko srce. To so kvalitete, ki jih delite s svojimi študenti vsak dan," pa je dejala Mayeva v video nagovoru.

Brent velja za etnično zelo raznoliko četrt, kjer prevladujeta revščina in nasilje. Tudi večina učencev Zafirakoujeve prihaja iz revnih družin. Kot so pojasnili organizatorji, se Zafirakoujeva trudi spremeniti razmere tako v učilnici kot na ulici, pri tem pa tesno sodeluje s policijo glede prepoznavanja morebitnih groženj. Bolj se je poglobila tudi v razumevanje različnih etničnih skupin, ki hodijo na šolo in jim dala nove možnosti izražanja.

Izbor najboljšega učitelja je potekal že četrtič, vsakič pa so zmagovalci dobili milijon dolarjev. Organizatorji nagrado sicer izplačujejo enkrat letno prihodnjih deset let, a pod pogojem, da oseba še najmanj pet let poučuje.

