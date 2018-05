"Bunklji" v čarovniški preobleki: ali bi si želeli pomeriti kostum malega čarovnika Harryja Potterja?

Muzej obiskovalcem omogoča nenavadno doživetje

11. maj 2018 ob 16:47

London - MMC RTV SLO

Ljubitelji filmske franšize Harry Potter se bodo lahko kmalu popolnoma vživeli v življenja mladih in nadarjenih čarovnikov. "Bunklji" bodo v Čarobnem svetu Harryja Potterja namreč lahko pomerili kostume, ki so jih med snemanjem filmov nosili igralci.

Muzej, ki razstavlja rekvizite, ki so jih med snemanjem priljubljenih filmov uporabljali (in tudi nosili) mladi igralci, je tokrat stopil še korak naprej. Oboževalcem magičnega Harryjevega čarobnega sveta bodo namreč omogočili, da postanejo "čarovniki za en dan". Nadeli si bodo lahko halje vseh čarovniških domov: Spolzgada, Pihpuffa, Gryfondoma in Drznvraana.

Obiskovalci si bodo lahko ogledali tudi vseh ostalih 25.000 kostumov in originalne skice, ki so jih oblikovalci ustvarili pred izdelavo kostumov.

Razstavo bodo odprli ta mesec, obiskovalcem pa bodo ustvarjalci filmov pokazali tudi, kako so ob začetku snemanja dosegli, da so popolnoma nova oblačila s pomočjo barve, blata in drugih "pripomočkov " spremenili v na videz zelo stara. Ustvarjalci bodo obiskovalcem ob odprtju razstave razkrili še nekatere zanimivosti s snemanja filmov.

Začelo se je leta 1997 in traja še danes ...

Muzej je svoja vrata odprl leta 2012, v svojih prostorih pa navdušencem na ogled ponuja tudi veliko dvorano Bradavičarke, pisarno ravnatelja Bradavičarke Dumbledorja in kočo oskrbnika Hagrida.

Pottermanija je svet zajela leta 1997 z izdajo prve izmed sedmih fantazijskih knjig pisateljice J. K. Rowling. Štiri leta po izidu prve knjige so se zavrteli še filmski koluti: posneli so osem filmskih uspešnic, ki so polnile kinodvorane po vsem svetu. Med zvezde je filmska saga izstrelila tudi mlade igralce Daniela Radcliffa (Harry Potter), Emmo Watson (Hermiona Granger) in Ruperta Grinta (Ron Weasley).

