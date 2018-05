Cecina besedila v srbskih osnovnošolskih učbenikih

S pomočjo verzov njenih skladb se petošolci učijo slovnice

4. maj 2018 ob 13:36

Beograd - MMC RTV SLO

Na družbenih omrežjih je nedavno zaokrožila fotografija srbskega osnovnošolskega učbenika za učenje slovnice, v katerem je kot primer za vajo zapisan tudi del besedila pesmi balkanske zvezdnice Cece. "Nenavadne vaje iz slovnice" so v srbski javnosti vzbudile burne odzive ...

Med vajami slovnice srbskega jezika so se pojavili odseki besedila Cecine pesmi "Lepi grome moj". Člani komisije, ki učbenike pred objavo preverijo, pa trdijo, da se ob objavi niso zavedali, da so primeri vzeti iz pesmi omenjene pevke.

Poudarili so tudi, da je avtor učbenika verjetno želel, da se učenci slovnice učijo na primerih iz vsakdanjega življenja. "Učbenik za učenje slovnice je v uporabi že vse od leta 2014, pa se do zdaj glede verzov še nihče ni pritoževal - nenadne pritožbe le potrjujejo to, da se takšna vrsta glasbe v srbski družbi posluša, aktualnost primerov pa otrokom omogoča lažje učenje slovnice," še sporočajo člani komisije.

Besedilo zvezdnice Svetlana Ražnatović, bolj znana po vzdevku Ceca, v učbeniku, ki je namenjen otrokom v petem razredu osnovne šole, je srbska javnost ostro obsodila. Minister za šolstvo Mladen Sarčević je celo dejal, da so besedila turbo folk glasbe v čtivu za otroke neprimerna in sramotna.

Zraven besedil pevce Cece se v učeniku pojavljajo tudi verzi skladb "Momčila Bajagića Bajage" ter glasbenih skupin "Ribja čorba" in "YU grupe".

S srbskega ministrstva za šolstvo sporočajo še, da se bo gonja proti spornim delom učbenika prenehala le, če bodo iz učbenika umaknila vse verze različnih glasbenih ustvarjalcev.

K. Ši.