Cirkus še vedno zelo priljubljena umetnost; naklonjen tudi papež

Festivali so zelo dobro obiskani

10. januar 2018 ob 18:22

Budimpešta - MMC RTV SLO, Reuters

Kot pravi sin Charlieja Chaplina Eugene, festival cirkusov v Budimpešti dokazuje, da je občinstvo še vedno očarano nad čustvi, ki jih prinesejo nastopi v živo. Pri srcu pa so tudi papežu Frančišku, saj ravno te dni za skupino ljudi organizira brezplačen ogled predstave.

Na Madžarskem te dni poteka že 12. festival cirkusov, kjer sodelujejo umetniki z vsega sveta, občinstvo pa lahko opazuje vse od žongliranja pa do iluzionistov in akrobatov v zraku. Letošnji festival je posvečen 250. obletnici cirkusa, kot ga poznamo danes oziroma modernega cirkusa, katerega začetnik je bil leta 1768 Philip Astley v Londonu.

Edinstvena izkušnja za občinstvo

"Cirkus ima velik pomen kot predstava. Všeč je bil tudi mojemu očetu in zdi se mi, da kot nastopajoči moraš imeti določena čustva ... Če se to tvoje čustvo izrazi tudi navzven, občinstvo to čuti," je Eugene Chaplin še pojasnil za Reuters. Njegov oče Charlie Chaplin je bil eden največjih hollywoodskih zvezdnikov nemega filma, Eugene pa je eden izmed njegovih enajstih otrok.



V eni izmed otvoritvenih točk je mlad madžarski umetnik Kevin Richter občinstvu pokazal točko na konjih, v kateri je v cirkuški šotor pripeljal več kot 20 konjev. "Občinstvu je všeč, da ne gledajo filma oziroma nekega prirejenega posnetka ali digitalnega filma. Tukaj akrobati dejansko tvegajo svoja življenja, kar ponuja edinstveno izkušnjo," je pojasnil njegov oče Florian, ki je leta 2008 v Monte Carlu tudi sam osvojil nagrado za točko na konju.



Sicer pa se v zadnjem času pojavlja tudi vedno več nasprotnikov te umetnosti - leta 2016 so denimo v Padovi oblasti cirkusu izdale 8-mesečno prepoved, saj so številne organizacije za zaščito živali poudarile, da z živalmi niso lepo ravnali. Menedžer cirkusa Salvatore Mendola je to že takrat zanikal, zdaj pa je pojasnil, da s svojimi živalmi ravnajo zelo korektno. "Pred vsakim nastopom moramo pridobiti dovoljenje mesta, prej kot je to izdano, pa vsako žival pregleda veterinar."

Papež podaril obisk cirkusa

Papež Frančišek pa je v svoji zadnji prijazni gesti Rimljanom, ki so manj premožni, brezdomci, zaporniki ali prebežniki, podaril dan v cirkusu. Skupno naj bi pri dogodku, ki bo potekal v četrtek, sodelovalo približno 2.100 ljudi. Če spomnimo, so v preteklosti na papeževo pobudo v bližini Vatikana postavili prhe za brezdomce, ponudil jim je zaseben ogled Sikstinske kapele, novembra lani pa jih je približno 7.000 sprejel na gurmanski obrok v Vatikanu.

P. B.