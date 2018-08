Ciudad de Mexico prepovedal hostese. Župan: "Ta služba ne bi smela obstajati."

Plačane so med 230 in 1.400 evri na mesec

20. avgust 2018 ob 10:42

Ciudad de Mexico - MMC RTV SLO

V Ciudadu de Mexicu so prepovedali najemanje privlačnih, pogosto pomanjkljivo oblečenih hostes na vseh dogodkih, ki jih organizira mestna oblast. "Ta služba ne bi smela obstajati," je prepričan župan José Ramon Amieva.

Od nogometnih tekem, razstav in družabnih dogodkov do sponzorskih predstavitev – delo hostes sta sprejemanje gostov in sproščeno klepetanje z njimi ali pa jih podjetja najamejo preprosto zato, da se neka prireditev zdi privlačnejša. A v mehiški prestolnici so se odločili, da bodo navadi pojavljanja hostes – Mehičani jim rečejo "edecanes" – naredili konec.

"To delo ne bi smelo obstajati, saj je v nasprotju z enakostjo spolov. Ženske imajo enak ali večji potencial kot moški. Treba je odstraniti vse okoliščine, ki lahko ženske degradirajo ali jih predstavljajo v stereotipni vlogi," je dejal župan Amieva, ko je najavil novi zakon. Zanimivo je, da so zakon sprejeli prav v Mehiki, kjer so stereotipi glede vloge spolov v družbi močno ukoreninjeni. Hostese, ki so imele do zdaj sklenjeno pogodbo z mestno oblastjo, bodo dobile "odgovornejše zadolžitve"; če se bodo premestitvi upirale, bi lahko bile denarno kaznovane, piše AP.

Amieva, ki se sicer z županskega položaja poslavlja, saj ga bo konec meseca nadomestila prva županja v zgodovini mesta Claudia Sheinbaum, je tudi zagotovil, da je mestna oblast sprejela ukrepe, s katerimi želi omogočiti večjo zastopanost žensk na različnih strokovnih dogodkih, ki jih organizira mesto.

Milijon Mehičanov se ukvarja z delom hostes

Po ocenah se več kot milijon Mehičanov – večinoma žensk, nekaj odstotkov pa je tudi moških – preživlja z delom hostes. V raziskavi leta 2014 so ugotovili, da delo pogosto meji na prostitucijo in da so njihove delovne razmere skrb vzbujajoče. Spletne ponudbe za delo hostesam ponujajo plačilo od 5.000 do 30.000 pesov na mesec (od 230 do 1.400 evrov), kar je sicer precej nad trenutno minimalno plačo, ki znaša 40 evrov na dan.

Najbolj je odmeval primer iz predsedniške debate leta 2012, ko so volilni predstavniki najeli Playboyevo zajčico, da je štirim kandidatom razdelila ovojnice z vprašanji. Med kampanjo leta 2016 pa je stranka Novo zavezništvo na predvolilni dogodek pripeljala mladenke, ki so bile nad pasom gole in imele le barvo za telo.

Prepoved najemanja hostes so pozdravile aktivistke za pravice žensk in izrazile upanje, da se bo za podoben ukrep odločila tudi zvezna vlada. Indra Rubio, koordinatorka za enakost spolov pri organizaciji Oxfam, je potezo označila za "majhen, a pomemben korak v državi, v kateri še vedno prevladuje mačistična kultura".

A. P. J.