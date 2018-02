Da bi dobila 560 milijonov, mora razkriti svoje ime. Tega ne želi.

Zakon ni na njeni strani

7. februar 2018 ob 12:33

Concord - MMC RTV SLO, STA

Ženska, ki je na ameriški loteriji zadela 560 milijonov dolarjev, ne uživa v življenju novopečene milijonarke. Namesto tega toži loterijo, ki od nje zahteva, da se ime dobitnika zmagovalne kombinacije javno objavi. Sama tega ne želi.

Loterijska komisija iz New Hampshira je pojasnila, da morajo po zakonih javno izdati ime in druge informacije dobitnika zmagovalne srečke. Čeprav razumejo željo gospe, ki je na loterijski igri Powerball zadela vrtoglavih 560 milijonov dolarjev, da ostane anonimna, pa ji je ne morejo zagotoviti.

Treba je ohraniti integriteto igre

"Razumemo željo, da bi dobitnica ostala anonimna, vendar pa državni zakoni in pravila loterije razločno narekujejo določene poteze," je v izjavi zapisal izvršni direktor newhampshirske loterije Charlie McIntyre. Loterijski uradniki tudi pravijo, da je razkritje določenih informacij potrebno zaradi ohranitve integritete igre.

Zakon namreč narekuje, da mora loterijska komisija pri podelitvi dobitka javno objaviti ime dobitnika nagrade, mesto nakupa srečke in dobljeni znesek. Država sicer dovoljuje, da dobitniki oblikujejo anonimen sklad, vendar pa je to za dobitnico nemogoče, saj je srečko že podpisala, sprememba podpisa pa bi razveljavila srečko.

Do denarja (še) ne more

V tožbi ženska trdi, da je naredila napako, ker se pred podpisom srečke ni predhodno posvetovala z odvetnikom. Zaradi navodil, ki jih je dobila od državne loterijske komisije, je verjela, da to mora narediti. Sodišče tudi naproša, naj ji dovoli dvigniti znesek, ne da bi pri tem razkrila svojo identiteto.

Sodni dokumenti naj bi navajali, da ženska želi anonimnost, saj želi "svobodno obiskati trgovino in se udeležiti javnih prireditev, ne da bi pri tem pridobila oznako dobitnice pol milijarde dolarjev".

Zaradi nastalega spora ženska še ni dvignila zneska, ki je med desetimi najvišjimi dobitki v zgodovini te igre.

A. P. J.