Donald Trump mlajši na vrh božičnega drevesca postavil kar - očeta

Predsednikov sin deležen posmeha

7. december 2018 ob 12:50

Spletni uporabniki se posmehujejo Donaldu Trumpu mlajšemu, ker je praznike izkoristil za promocijo svojega očeta. Predsednikov sin je namreč na vrh svojega božičnega drevesca postavil kar lutko Donalda Trumpa.

"Nisem se mogel odločiti med angelom ali zvezdo. Zato sem izbral oboje," je zapisal Trump mlajši na Instagramu ob fotografiji drevesca z omenjeno lutko.

Pričakovano, so se številni njegovi sledilci nemudoma odzvali s posmehom.

"Ja. NEKDO hoče pomilostitev za božič," je zapisal eden in imel pri tem v mislih vpletenost obeh Trumpov v preiskavo glede vmešavanja Rusije v ameriške volitve.

Spet drugi pa: "LOL, me zanima, kakšna božična drevca imajo v zaporu." Ostali so bili še neposrednejši: "Patetično", "Žalostno", "Bolan si" in podobno.

To sicer ni prvič, da je predsednikov sin dvignil prah na Instagramu. Septembra se je znašel na udaru, ker se je rogal iz dr. Christine Blasey Ford, ki je zdaj vrhovnega sodnika Bretta Kavanaugha obtožila spolnega napada.

Avgusta je Trump mlajši tudi objavil (in nato naglo izbrisal) lažno grafiko s primerjavo javnomnenjske podpore njegovemu očetu s podporo, ki jo je užival prejšnji predsednik Barack Obama.

View this post on Instagram #triggered #Christmas #christmastree #star #angel A post shared by Donald Trump Jr. (@donaldjtrumpjr) on Dec 2, 2018 at 4:55pm PST

