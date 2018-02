Družina Ledecki - rockovski zvezdnik dobil okrepitev v olimpijski zmagovalki

Ester Ledecka je spisala zgodovino v Pjongčangu

Ime, ki bo ne le češkim navijačem, temveč vsem olimpijskim navdušencem še dolgo po koncu olimpijskih iger ostalo v spominu, je Čehinja Ester Ledecka, ki je v Pjongčangu spisala eno največjih zgodb.

Vsestranska športnica se je namreč kot prva športnica na najvišjo stopničko povzpela v dveh športih. Medtem ko je deskarski svet zmago na tekmi paralelnega veleslaloma pričakoval, je z zmago na superveleslalomski preizkušnji poskrbela za šok v smučarski karavani.

Danes je opravila deskarsko preizkušnjo. Po pričakovanjih je bila najhitrejša v kvalifikacijah, do finala je premagala vse tekmice, v sklepnem delu tekme pa je ugnala še Nemko Selino Jörg. Finalni nastop je začela hitro, od nasprotnice je bila hitrejša za 15 stotink sekunde, prednost je naraščala do cilja, zlato je osvojila s prednostjo 46 stotink sekunde.

"Kar težko se je bilo spremeniti nazaj v deskarko, ampak danes se je ta pojavila. Tekmovala sem samozavestno in uživala v tekmi," je po zmagi dejala Čehinja. Na vprašanje, katera zlata medalja je slajša, je odgovorila, da pri smučarski sploh ni verjela, kaj se je zgodilo. "Moj načrt je, da sledim srcu, za zdaj mislim, da bom nadaljevala tekmovanja v obeh disciplinah, saj imam rada oba športa," je še povedala.

Brat ustvarja drese, sestra zmaguje na tekmah, ata piše pesmi

Olimpijski zmagovalki v čast se obeta tudi pesem o njenih uspehih v Pjongčangu, napovedal pa jo je njen oče Janek Ledecki. Rockovski zvezdnik in skladatelj, čigar rockovsko opero, ki temelji na Shakespearovem Hamletu, si je ogledalo več kot milijon ljudi, pravi, da je hčerka športne gene podedovala po materini strani (Zuzana Ledecka je nekdanja umetnostna drsalka): "Jaz sem umetnik, športne gene pa ima po dedku po materini strani, Janu Klapaču, ki je bil slavni hokejist."

Esterin brat Jonas je kot mladinec prav tako tekmoval za češko reprezentanco v deskanju na snegu, nato pa se je posvetil umetnosti in je zdaj znan ilustrator in slikar. "Najprej je imelo smučanje prednost pred deskanjem na snegu. Smučati je začela pri dveh letih, pri šestih pa je začela deskati," je povedal Ledecki. "Njen brat Jonas je zanjo oblikoval poseben smučarski in deskarski dres ter ustvaril alterego superjunakinje. Brat ustvarja drese, sestra zmaguje na tekmah, jaz pa pišem pesmi," se je pošalil.

Medtem ko čakate na pesem o olimpijski šampionki, si spodaj oglejte nekaj fotoutrinkov z današnje deskarske preizkušnje, prisluhnete pa lahko tudi pesmima Janka Ledeckega.

