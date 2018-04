Dvižni most, ki ga lahko prečkamo v dveh sekundah

Razprtina je omogočala plovbo jadrničk

28. april 2018 ob 11:46

Bermudi - MMC RTV SLO

Najkrajši dvižni most na svetu, most "Somerset Bridge", povezuje otok Somerset z osrednjim bermudskim otokom. Za prečkanje mostu boste porabili natanko dve sekundi.

Dvižni mostovi so že v starih časih premoščali obrambni jarek in omogočali dostop do gradu. Navadno so merili več metrov, najkrajši most na svetu pa s premičnim delom premošča le 56 centimetrov.

Čeprav je Somersetski most izjemno kratek, pa je svoje temeljne naloge skozi zgodovino opravljal več kot uspešno. Tistim, ki so želeli iz notranjega zaliva na odprto morje je namreč prihranil cele tri ure. "Potovanje pod mostom je jadrnicam omogočal najkrajšo pot do odprtega morja. Če ga ne bi bilo, bi morale jadrnice pluti na sever in objadrati zahodni ali vzhodni rt. Za takšno pot bi popotniki potrebovali veliko več časa," je za BBC povedal Edward Harris, nekdanji direktor Narodnega muzeja Bermudi.



Most sicer imenujemo "dvižni most", vendar se ne odpira in zapira v pravem pomenu besede. Namesto dvižnih kril ga namreč povezuje le lesena deska, ki jo je v preteklosti nadzornik mostu ob prihodu jadrnice moral odmakniti. Vozniku ladjice je pomagal, da je jadrnico varno prepeljal na drugo stran, nato pa je desko položil nazaj.

Pristen videz

Most je svoj prvotni videz ohranil vse do danes, pa čeprav je nastal že pred več kot 400 leti.

Danes manjše otoke z glavnim povezuje 10 mostov, še pred 40 leti pa je bilo potovanje med otoki mogoče le z ladjicami. Prve tri mostove so zgradili že leta 1640.

Ker je v 20. stoletju potovanje z avtomobilom postala glavna oblika premagovanja razdalj, so bermudske oblasti odločile, da dvižni most "upokojijo". Danes lahko most prečkamo peš ali z avtomobilom, jadrnice pa pod njim ne plovejo več.

K. Ši.