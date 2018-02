"Dvojna poroka" zaradi napačne diagnoze raka bega iransko sodišče

Zaradi napačne diagnoze moža pregovorila, da se poroči z drugo

16. februar 2018 ob 18:30

Teheran - MMC RTV SLO, STA

Iranka, mama dveh otrok, je po diagnozi raka moža prepričala, naj se poroči z njeno prijateljico. Ta je kmalu zanosila, obenem pa se je usodna diagnoza izkazala za napačno.

Iranske naslovnice in družbena omrežja zadnje časa polni nenavadna zgodba 35-letne Mahtab, ki tudi za najbolj izkušene islamske pravnike predstavlja popolnoma novo področje.

Zdaj želi Mahtab pred sodiščem za družinske zadeve doseči, da bi se njen mož Mohamed ločil od nove žene. Kot utemeljuje, je želela le najboljše za svojo družino, glede na razvoj dogodkov pa mora druga žena proč.

Noseče žene ne želi postaviti na cesto

Mohamed pa temu ni naklonjen. Pojasnjuje, da sta tako on sam kot njegova nova žena nasprotovala Mahtabinemu predlogu, a sta se čutila prisiljena v poroko, da izpolnita njeno poslednjo željo. Zdaj pa ne more noseče žene kar postaviti na cesto.

Je pa pripravljen skrbeti za obe ženi in živeti z obema skupaj. To je glede na iransko zakonodajo mogoče in izvedljivo, a Mahtab temu nasprotuje.

Brez za vse ugodne pravne rešitve

Pristojni islamski sodnik je nad primerom skorajda že obupal, saj mu ne uspe najti za obe strani sprejemljive rešitve. Kljub dolgoletnim izkušnjam z vsemi mogočimi primeri je ta zanj nekaj popolnoma novega, poročajo iranski mediji.

Mahtab in Mohamedu je tako dal na voljo še nekaj časa za razmislek, da bi morebiti le našla rešitev zunaj sodne dvorane. Tudi drugi pravni strokovnjaki so podobnega mnenja, saj menijo, da bi v tem zagonetnem primeru pravo le težko ponudilo ustrezno rešitev.

T. H.