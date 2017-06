Fidget spinner: Kako je 20 let star vrteči izum nenadoma zasvojil Slovenijo in svet

Protistresna vrtavka postala trendovska uspešnica

15. junij 2017 ob 09:34,

zadnji poseg: 15. junij 2017 ob 09:56

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Tako kot njegova starša narekujeta smernice, so oči javnosti uprte tudi v ameriškega "prvega sina" Barrona Trumpa. In mediji po vsem svetu te dni tako pišejo o vrtavki, imenovani fidget spinner.

Sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa se je ta teden skuupaj s svojo materjo Melanio iz New Yorka končno preselil v Belo hišo, ob pristanku v Washingtonu pa je v roki nosil omenjeno igračo.

Plastična vrtavka v obliki propelerja je namreč zasvojila svet, tudi Slovenijo. Priljubljenost vrtavke mediji pripisujejo prispevku, objavljenem v znani ameriški reviji Forbes. Vrtavko so opisali kot igračo, ki jo moraš imeti v pisarni. Priporoča se jo predvsem zaradi protistresnega učinka in izboljševanja koncentracije.

Namenjena naj bi bila otrokom z motnjami pozornosti, vrtenje naj bi kanaliziralo nemir in pripomoglo k temu, da se lažje skoncentriraš. Osebam s senzornimi težavami pripomočki, ki jih lahko stiskajo, gnetejo, raztegujejo in frcajo, pomagajo pri sprostitvi. Gre za podobno zaposlitev rok, kot je grizenje nohtov, bobnanje s prsti, igranje z radirko ali prižiganje kemičnega svinčnika, poročajo mediji.

Uporabna za številne trike

Že pred 20 leti si je fidget spinner izmislila Catherine Hettinger, poročajo mediji. Kljub izredni pripljubljenosti igrače, pa z njo ni obogatela. Kmalu ji je namreč zmanjkalo denarja za obnovitev patenta. Da je izumila fidget spinner, je izvedela šele na spletu.

Forbes je sicer opozoril tudi na kakovost vrtavk. Nekatere se prodajajo v spletnih trgovinah za manj kot dolar. Nizka kakovost se lahko pozna na hitrosti vrtenja, trajanju vrtenja, lomljivosti vrtavke in slabi kakovosti ležajev.

Običajno ima vrtavka dve ali tri lopatice in jedro. Vrtavko uporabnik zavrti tako, da s palcem in kazalcem ali sredincem prime jedro in s prostim prstom iste roke ali z drugo roko zavrti lopatice. Z vrtavko lahko izvajamo številne trike, kot je prestavljanje vrtavke iz enega prsta na drug prst ali drugo roko, mečemo jo lahko v zrak, vrtimo jo lahko na nosu ali jo podamo prijatelju.

Zabavna, ne pa tudi pametna igrača

Nad spinnerjem pa ni tako navdušena psihologinja Ljubica Marjanovič Umek. Kot je pred dnevi sicer dejala za MMC-jev Otroški portal, da ko otroci igračo vrtijo, razvijajo skladnost gibov rok in oči, vrtenje zahteva usmerjeno pozornost, zbranost, tudi vztrajnost, še zlasti ko se primerjajo z drugimi otroki.

Toda dodala, da v njej ne prepozna nikakršne dodane vrednosti v smislu pametne igrače. "Igrača je primarno namenjena zabavi. Morebitne terapevtske učinke ima toliko kot večina igrač, ki lahko vplivajo tudi na specifične zmožnosti, spretnosti. Vrtenje, stiskanje, enakomerno gibanje ... bo lahko posameznega otroka umirilo, sprostilo, vendar enake dejavnosti lahko dela z zelo različnimi igračami oziroma predmeti," je pojasnila in dodala, da bo verjetno že ob koncu poletja vrtavka zgolj ena od igrač, bolj pozabljena kot ne.

Tudi kot piškoti in del manikure

Nekateri si svoje vrtavke izdelajo kar doma - iz zamaškov, kartona, voščenk ali stiroporja, za jedro pa uporabijo ležaj. Priljubljene so tudi tiste, ki so natisnjene s 3D tiskalnikom.

Oblika fidget spinnerja je navdihnila tudi piškote v obliki vrtavke, pojavlja pa se celo kot del manikure, kjer se majhno vrtavko pritrdi na noht tako, da se lahko vrti.

