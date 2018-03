Formula 1 in Netflix združila moči za dokumentarno serijo

Zgodbe iz zakulisja tekmovanja

25. marec 2018 ob 08:47

London - MMC RTV SLO, Reuters

Pri Netflixu so pred začetkom prve letošnje dirke formule 1 najavili, da bodo skozi celotno sezono snemali dokumentarno serijo, ki bo razkrila dogajanje iz zakulisja tekmovanja.

Organizatorji tekmovanja so potrdili, da bodo imeli ustvarjalci serije ekskluziven dostop in vpogled v potek sezone, za snemanje materiala pa jim bodo na voljo tudi vozniki, vodje ekip, lastniki in vodstvo.

"Formula 1 je svetovni šport, ki ga iz motošportnega podjetja dejavno nadgrajujemo v medijsko-zabavno blagovno znamko," je dejal Sean Bratches, ki je pri Formuli 1 odgovoren za komercialne dejavnosti. Promocijo formule 1 je januarja 2017 prevzelo ameriško podjetje Liberty Media, ki želi šport približati predvsem mlajšim gledalcem.

"Rezultat dogovora z Netflixom bo kronična zgodba o tem, kaj se dogaja v zaodrju sezone formule 1. Gre za perspektivo tega športa, ki svetu še ni bila razkrita. Serija bo ob tem ponudila novo izhodišče za šport, ki bo pripomoglo k privabljanju novih navdušencev in navijačev," je še povedal Bratches.

Dokumentarna serija bo na Netflixu, ameriškem ponudniku videovsebin, izšla prihodnje leto, sestavljalo pa jo bo deset delov. Letošnja sezona svetovnega prvenstva formule 1 se je z dirko v Melbournu začela danes, na prvi dirki je slavil Sebastian Vettel.

M. Z.