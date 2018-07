Foto: 16-letnik pogumno skočil z mostu v Mostarju

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Tekmovanja se je udeležilo 40 domačih in tujih pogumnežev. Foto: Reuters Sorodne novice Ljubljančani so iz največje džezve na svetu spili kar 3.650 skodelic kave Dodaj v

Najmlajši udeleženec skokov v vodo

30. julij 2018 ob 11:30

Mostar - MMC RTV SLO, Reuters

Ekstremni in adrenalinski športi se morda zdijo kot moderna inovacija za navdušence nad adrenalinom, a v Mostarju so skoki s 24 metrov visokega mostu že dolga tradicija.

Tradicijo v Mostarju vzdržujejo že več kot 400 let, letošnje tekmovanje pa je bilo prav posebno zaradi najmlajšega skakalca do zdaj – pri zgolj 16 letih je tam debitiral Emil Petrović.



"V tem mestu je skok z mostu praktično obvezen za vsakega dečka moje starosti," je pojasnil mladenič.

Slavni most so sicer zgradili v letu 1566 ali 1567, potem pa je bil leta 1993 v vojni uničen. Znova so ga zgradili leta 2004 kot del Unescove kulturne dediščine. Prvi zapisi o tem, da so ljudje z mostu skakali v Neretvo, prihajajo iz 17. stoletja, pripravil pa jih je raziskovalec Mehmed Zilli, bolj znan kot Evliya Celevi, ki je po Osmanskem cesarstvu potoval več kot 40 let, svoja opažanja pa je zapisal v knjigi.

O Starem mostu je zapisal, da je od daleč videti kot lok, iz katerega je ravnokar izletela puščica, lok pa je pri tem zamrznil. Temu je dodal, da so skakalci tekli na vrh mostu, nato pa v reko leteli kot ptiči, ki v zraku izvajajo najrazličnejše trike.

Do danes so skakalci izvajali že najrazličnejše trike, Petrović pa se je ob svojem skoku vseeno odločil za varnejšo opcijo in v vodo ni skočil na glavo, temveč kar na stopala. "Fantastičen občutek je," je dejal mladenič, ko je prišel iz hladne vode, spremljalo pa ga je glasno navijanje prisotnih.

Nedeljsko tekmovanje je privabilo 40 domačih in tujih tekmovalcev ter več tisoč gledalcev. "Želel sem ohraniti tradicijo in hkrati pokazati, da sem odrasel in pogumen." Dodal je, da si je želel tekmovati že lani, a mu mama tega ni dovolila. "Tokrat jo je v to prepričal moj oče in zdaj sta oba ponosna."

