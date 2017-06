Foto: 3, 2, 1 ... teci, teci - skozi mavrico in pisane oblake

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Apokaliptičen prizor? Ne, le pekinški tek barv. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tek barv priredili tudi v kitajski prestolnici

17. junij 2017 ob 10:40

Peking - MMC RTV SLO/EPA

Zaščitne rokavice, obrazna maska, podvodna očala ... ne, tokrat se prebivalcem Pekinga ni bilo treba zaščititi pred smogom, pač pa pred oblaki barvnega prahu in pisane pene.

Tudi v Pekingu so namreč po zgledu nekaterih drugih svetovnih metropol priredili t. i. tek barv, med katerim udeležnci ne le tečejo, ampak vmes drug drugega zasipajo z barvnim prahom in škropijo s pisano peno.

Petkilometrskega teka se je udeležilo več tisoč ljudi, od najmlajših, ki so tekli in se zabavali s svojimi starši, do starejših, ki so prišli opremljeni z "orožjem" - s tlačilkami, polnimi barvnega krednatega prahu, s katerim so nato med tekom zasipali sotekače.

