Foto: Ameriški zakladi ali kako je Melania Trump okrasila Belo hišo?

Slogan praznične podobe je Ameriški zakladi

26. november 2018 ob 19:44

Washington - MMC RTV SLO, STA

Bela hiša se je odela v praznično podobo, za okrasitev pa je bila zadolžena prva dama Melania Trump. Slogan letošnje praznične podobe je Ameriški zakladi.

"Naše teme častijo srce in dušo ameriškega ljudstva. Hvala številnim prostovoljcem in osebju, ki je garalo za okrasitev hodnikov ljudske hiše in za božično veselje. V imenu družine želim vsem zelo vesel božič in srečno novo leto," je povedala Melania.

Belo hišo tako krasi božično drevo, ki so ga posekale družine padlih ameriških vojakov, pa številna druga božična drevesa, kamini s podobami ameriških mest, kot so New York, St. Louis, Chicago in San Francisco, do 5,5 metra visoke hiške iz medenjakov ter umetno sadje v posodah.