Foto: Božično darilo za Newyorčane - postaja podzemne, ki je v pripravi že stoletje

Sever Manhattna bo povezan z jugom Brooklyna

23. december 2016 ob 13:20

New York - MMC RTV SLO

Prebivalci velikega jabolka so se množično spustili po stopnicah pod Drugo avenijo, da bi si ogledali novo pridobitev, ki bo prometno razbremenila vzhodni Manhattan.

Dan odprtih vrat nove postaje podzemne železnice na 96. ulici na Upper East Sideu je vodil guverner zvezne države New York Andrew Cuomo. Malce več kot dva kilometra dolgo progo na drugi aveniji med 63. in 96. ulico gradijo že devet let, projekt pa so začeli že pred stoletjem.

Takrat je zmanjkalo denarja in ostal je predor, ki so ga uporabljali tudi za gojenje gob. Pred slabim desetletjem so projekt oživili, saj je na osrednjem delu vzhodnega Manhattna le ena proga podzemne železnice z lokalnimi postajami, ki je postala preobremenjena.

Na novi progi bo začasno vozil le en vlak Q, pozneje pa jo bodo podaljšali in dodali še drug vlak T. Sodobna postaja na 96. ulici je opremljena z brezžičnim medmrežjem, platforma je dovolj velika, vsaj uvodoma pa bodo delovala tudi dvigala.

Nova proga vlaka Q bo za potnike uradno stekla na novega leta dan točno opoldne, dokončanja del pa so najbolj veseli okoliški prebivalci, ki so morali devet let poslušati razbijanje, eksplozije in vrtanje ter se ukvarjati s prometno gnečo na površini, saj je bila Druga avenija deloma zaprta za promet.

Vlak Q bo potnike s 96. ulice popeljal vse do plaže na Coney Islandu v Brooklynu.

T. H., foto: Reuters