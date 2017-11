Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Naziv mis Talavera Bruce (kakor se imenuje zapor) je odšel v roke Alvesove. Foto: Reuters Na izboru je tekmovalo deset zapornic. Foto: Reuters Dodaj v

Foto: Brazilci podelili lento najbolj nevarni zločinki

Zmagala je 29-letna Mayana Alves

26. november 2017 ob 16:54

Rio de Janeiro - MMC RTV SLO

V edinem strogo varovanem zaporu za ženske v Riu de Janeiro so tudi letos priredili izbor za najbolj nevarno zločinko. Naziv je v svojo celico odnesla 29-letna Mayana Alves.

Ujetnicam enkrat na leto dovolijo, da zamenjajo svoje uniforme za visoke pete in glamurozne večerne obleke za izbor, ki ga priredijo kar znotraj zaporniških prostorov.

Letos se je za laskavi naziv pomerilo deset zapornic, je poročala tiskovna agencija Reuters. Preden so stopile na stezo, so jim še v zaporu, ki je znan po razvpitih pretepih in izgredih, so jim uredili še pričeske ter jih nališpali. Na izboru, ki je namenjen izboljševanju samopodobe, so tekmovalke ocenjevali glede na njihov videz, privlačnost in vedenje. Izbor si je ogledalo 440 drugih zapornic, prav tako pa so bili prisotni člani družin tekmovalk.

Naziv mis Talavera Bruce (kakor se imenuje zapor) je odšel v roke Alvesove, ki so jo aretirali leta 2015 zaradi tatvine. Pred aretacijo pa ji je viselo za vratom sedem nalogov za aretacijo. "Vse smo srečne, da smo lahko skupaj s svojimi družinami," je dejala zmagovalka in dodala: "Ko sem hodila po stezi, sem bila malce živčna, toda hkrati srečna. Želim si, da bi si lahko z zmago priborila še svobodo. In z lento odkorakala od tu."

Alvesova je nasledila lanskoletno zmagovalko 28-letno preprodajalko mamil Michelle Rangel. Ta je lani ob zmagi dejala: "V tem trenutku se ne počutim, kot da bi bila v zaporu. Moja duša je svobodna."

K. K.