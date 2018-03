Foto: Britanski podjetniki v pričakovanju kraljeve poroke

Intenzivna izdelava spominkov

11. marec 2018 ob 13:01

London - MMC RTV SLO, Reuters

Britanski izdelovalci kraljevih spominkov se že intenzivno pripravljajo na poroko princa Harryja in Meghan Markle, med njimi pa je tudi podjetje Halcyon Days, ki se ponaša s kar sedmimi desetletji izkušenj.

Poroka, ki bo 19. maja v kapeli sv. Jurija v bližini gradu Windsor, bi lahko Veliki Britaniji prinesla do milijardo funtov dobička - tako tudi izdelovalci prestižnih spominkov pričakujejo, da bo prodaja izdelkov zrasla za od 10 do 15 odstotkov. "Tovrstni dogodki so za nas ogromna priložnost," je pojasnila direktorica Halcyon Days Pamela Harper.

Prihodek od poroke so sprva ocenili na približno pol milijarde, zdaj pa pravijo, da bi se zaradi ogromne pozornosti, ki sta je v zadnjih mesecih deležna Harry in Meghan, to dvignili na milijardo.

Halcyon Days izdelujejo keramiko v Stroke-on-Tentu, mestu v osrednji Angliji, ki je znano ravno po lončarstvu in keramiki. V zadnjih mesecih se zaposleni ukvarjajo predvsem s kolekcijo skodelic, krožnikov in čajnikov, ki bo zaznamovala prihajajočo kraljevo poroko. Poleg tega pa so eno izmed 14 podjetij, ki se ponaša s certifikatom o proizvajanju izdelkov neposredno za kraljevo družino - od kraljice Elizabete II. in njenega moža princa Filipa, do princa Charlesa.

"Zdi se mi, da lahko vsak vidi, kako pomembni in veseli so tovrstni dogodki. Državi lahko prinesejo ogromno dobrega, pa naj bo to za turizem, za hotele in restavracije, za gostoljubnost ali pa za majhna podjetja, kot je npr. naše," je zaključila Harperjeva.

Več utrinkov samega procesa izdelave si lahko ogledate spodaj.

P. B.