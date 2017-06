Foto: Čudežna dežela neonskih znakov in skulptur

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! God's Own Junkyard je pravi raj za ljubitelje barv in luči. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Raj za ljubitelje barv in luči

14. junij 2017 ob 18:03

London - MMC RTV SLO

Čudežna dežela God's Own Junkyard znova vzbuja pozornost s svojimi neonskimi znaki, ki veljajo za eno izmed najbolj čudaških in edinstvenih znamenitosti mesta Walthamstow.

Industrijsko območje na vzhodu Londona skriva eno izmed najboljših umetniških instalacij - gre za eksplozijo neonskih napisov. God's Own Junkyard je pravzaprav skladišče, ki je polno napisov in skulptur. Čudežno deželo je ustanovil umetnik Chris Bracey. Po njegovi smrti leta 2014 pa so njegovo delo nadaljevali sinovi Marcus, Matthew in Max.

Gre za edinstven primerek v Evropi, ki spominja na lasvegaški Neon Graveyard. Lani se je britanski BBC razpisal, da je usoda razstave negotova, saj so posestvo prodali.

Nekaj utrinkov si lahko pogledate spodaj.

