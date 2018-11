Foto: Dobrodelni slikopleskarji obnavljali osnovno šolo

Že 20. tekmovanje slikopleskarjev

23. november 2018 ob 17:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Domači in tuji slikopleskarji so v okviru že 20. tekmovanja slikopleskarjev Slovenije prepleskali osnovno šolo Nove Fužine v Ljubljani, letošnji ambasador akcije pa je njen nekdanji učenec in slovenski raper Zlatko.

Dobrodelna dela so potekala med osmo in 17. uro, v tem času pa so morali sodelujoči prepleskati približno 5.000 kvadratnih metrov površin v pritličju in v prvem nadstropju šole.

Sekcija slikopleskarjev pri OZS-ju je dogodek izkoristila še za to, da je učencem 8. in 9. razredov predstavila poklic slikopleskarja. "Približno sto slikopleskarjev v okviru akcije navadno v enem dnevu prenovi toliko kvadratnih metrov površine, kot jih, verjamem, nobeno drugo podjetje v enem dnevu ne bi zmoglo," je pojasnil predsednik sekcije Matjaž Majdič. Dogodek že vrsto let organizirajo z željo, da bi v poklic privabili več mladih, saj kadra primanjkuje. "V naših akcijah je do zdaj sodelovalo že več kot 1.500 domačih in tujih slikopleskarjev, torej več, kot jih je sicer v tej dejavnosti z obrtnim dovoljenjem registriranih pri nas."

V letošnji akciji je sodelovalo približno sto slikopleskarjev, od teh naj bi jih bila približno tretjina iz tujine. "V letu 2014 so nas pri izvedbi prvič podprli trije predstavniki Velike Britanije, zatem pa so se akcij redno udeleževali tudi slikopleskarji iz Avstrije, Češke, Slovaške, Madžarske, Hrvaške, letos pa še iz Nemčije in Italije," pa je na tiskovni konferenci razložil sekretar sekcije Igor Pipan.

V okviru dobrodelne akcije vedno izvedejo še tekmovanje slikopleskarjev, a namesto tega pomembnost dogodka poudarjajo pri druženju članov sekcije, pomemben pa je tudi za dijake kranjske in mariborske srednje gradbene šole, ki se jim vsako leto pridružijo in s tem pridobivajo praktične izkušnje. Obnove je bila vesela tudi ravnateljica šole Damjana Korošec, ki je pojasnila, da bo šola letos decembra praznovala 30 let obstoja, zato prebarvane prostore še toliko bolj cenijo.

V okviru akcije so slikopleskarji pomagali prenoviti že vrsto šol, vrtcev, porodnišnic in bolnišnic v različnih slovenskih regijah.

P. B.