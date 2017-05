Foto in video: Hoja po traku 20 metrov nad ljubljanskimi tlemi

Adrenalinski podvig na Fakulteti za matematiko in fiziko

16. maj 2017 ob 18:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ob koncu študijskega leta je Matic Noč izpolnil svojo veliko željo in se po traku sprehodil od ene do druge stavbe fakultete za matematiko in fiziko.

Trak so napeljali 20 metrov visoko nad tlemi, študentu tretjega letnika fizike, ki je eden najboljših slacklinerjev v Sloveniji, pa je uspelo opraviti za "običajnega človeka" nepredstavljivo nalogo.

Noč, ki se ponaša z najdaljšo prehojeno razdaljo nad tlemi, vodo in prepadom, kot so sporočili s fakultete, je začel izziv, nato pa so se mu pridružili še drugi trakohodci.

Noč se s slacklinom ukvarja približno štiri leta: "Gre za zahtevno disciplino, ki ji moraš posvetiti ogromno časa, da premagaš strah pred višino oziroma strah pred nestabilnim občutkom na višini". Veliko vlogo po njegovih trditvah vselej igra tudi zelo dobra psihična pripravljenost.

Dogodek skupaj z jutrišnjim študentskim piknikom zaznamuje približevanje spomladanskega izpitnega obdobja, volitve novega rektorja Univerze v Ljubljani ter natanko 931 dni do 100-letnice Univerze v Ljubljani, so še sporočili s fakultete.

D. S., foto: BoBo