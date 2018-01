Foto in video: Mi, Slovenci! V Areni pričakujejo 3.000 slovenskih navijačev

Navijači napolnili devet vagonov

13. januar 2018 ob 13:49,

zadnji poseg: 13. januar 2018 ob 17:56

Ljubljana,Zagreb - MMC RTV SLO

Slovenska rokometna reprezentanca si lahko na prvi tekmi evropskega prvenstva obeta bučno podporo s tribun - okoli 3.000 navijačev naj bi se zbralo v zagrebški Areni.

Tudi makedonskih navijačev bo veliko, tako da se obeta pravi navijaški spektakel. Oboji akterji večernega dvoboja glasilk so že prispeli na prizorišče 13. evropskega prvenstva v rokometu.

Rokometno romanje v Zagreb se je začelo že dopoldne, posebni navijaški vlak, ki je vključeval devet vagonov, in na katerem se je zbralo 500 navijačev, je iz Ljubljane krenil okoli 12.30. Navijači so bili že ob vstopu na vlak prešerne volje, takoj pa so začeli ogrevati glasilke za težkopričakovano tekmo Slovenija - Makedonija.

Navijaški vlak je do Arene pospremila hrvaška policija, odložili pa so jih na zagrebški postaji Remetinec, ki je od dvorane oddaljena le 300 metrov. Tam so dodatno okrepili slovensko navijaško karavano. Poleg tistih, ki so v Zagreb odpotovali z vlakom, so namreč številni slovenski ljubitelji rokometa organizirali skupinske odhode z avtomobili, kombiji in avtobusi.

Katero tekmo boste obiskali vi?

Skupinski odhodi z avtobusi so že organizirani tudi za ponedeljek, 15. januarja, ko se bo Slovenija ob 18.10 pomerila z Nemčijo, in za sredo, 17. januarja, ko bo ob 20.30 slovenski nasprotnik Črna gora.

Tekmo Slovenija - Makedonija lahko od 19.30 naprej spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju.

Navijaska pot v Zagreb se zacenja #mislovenci pic.twitter.com/iExBn5F2Wu — Tina Hacler (@TinaHacler) January 13, 2018

Ko skupaj z navijaci poskakuje tudi vagon ... #mislovenci pic.twitter.com/8bfKJWPJ6J — Tina Hacler (@TinaHacler) January 13, 2018

In odhod! Tako smo se odpeljali ... bucnem slogu, seveda. Ob zvokih navijanja in v dimu petard. #mislovenci pic.twitter.com/fovuFPWRJM — Tina Hacler (@TinaHacler) January 13, 2018

Na postaji v Zidanem mostu se je na navijaski vlak vkrcala nova posiljka glasnih navijacev. Smer: Zagreb! #mislovenci pic.twitter.com/rKt2LJ0KF4 — Tina Hacler (@TinaHacler) January 13, 2018

Pesem tudi za Hrvate: "Se spomnite lanskega leta?!" Spomnimo - slovenski rokometasi so na lanskem SP-ju premagali Hrvasko v boju za 3.mesto! #mislovenci pic.twitter.com/8k81dXgPCe — Tina Hacler (@TinaHacler) January 13, 2018

Ce smo jeseni Slovenci sli podpret kosarkase z letali, gremo zdaj rokometase z vlakom. Navijaci se ze zbirajo na ljubljanski zelezniski postaji, od koder bo ob 12.30 krenil vlak za Zagreb. #mislovenci pic.twitter.com/oK2ToMpmm3 — Tina Hacler (@TinaHacler) January 13, 2018

V Zagreb se na otvoritveno slovensko tekmo na rokometnem EP-ju z navijaskim vlakom odpravlja 550 ljudi, so nam potrdili organizatorji. #mislovenci pic.twitter.com/q0MFJZ1Fcv — Tina Hacler (@TinaHacler) January 13, 2018

Druzba iz okolice Ljubljane se je za omenjeni navijaski aranzma odlocila ze septembra: "Ko smo bili na kosarki, smo se odlocili, da gremo pac v Zagreb se na rokomet!" #mislovenci pic.twitter.com/gnw4KIhJP4 — Tina Hacler (@TinaHacler) January 13, 2018

Lokomotiva bo v Zagreb vlekla vlakovno kompozicijo z devetimi vagoni in vagonom z restavracijo. #mislovenci pic.twitter.com/XWbMbTCYAu — Tina Hacler (@TinaHacler) January 13, 2018

Na vlak v Zagreb skupaj s slovenskimi navijaci tudi podpornik Makedonije, ki bo nocoj nas nasprotnik na rokometnem parketu: "Nekdo bo pac moral zmagati," se posmeji. #mislovenci pic.twitter.com/MQHNSTxYx7 — Tina Hacler (@TinaHacler) January 13, 2018

Nekaj utrinkov z navijaskega vlaka, ki pocasi sopiha proti Zagrebu. #mislovenci pic.twitter.com/LaZKmumVdW — Tina Hacler (@TinaHacler) January 13, 2018

Se ena postaja, Sevnica. In se nekaj novih navijacev. #mislovenci pic.twitter.com/IXy16xCrix — Tina Hacler (@TinaHacler) January 13, 2018

Pogled z novinarske tribune na zaenkrat še prazno Areno #EHFEuro2018 #mislovenci pic.twitter.com/V2zWdXlZBP — Aleš Vozel (@vozela1) January 13, 2018

Prihod na zelezniski mejni prehod Dobova, kjer navijace caka tako slovenska kot hrvaska mejna kontrola. Prihod pa ob ze slisani pesmi Hrvatom v brk, ki jih opominja na lanski poraz za svetovni bron. #mislovenci pic.twitter.com/9QP0pqMFTI — Tina Hacler (@TinaHacler) January 13, 2018

Slovenski navijači pred Areno se ogrevajo za naporen večer #mislovenci #EHFEuro2018 pic.twitter.com/eLz1tIZ52F — Aleš Vozel (@vozela1) January 13, 2018

Mejna kontrola v Dobovi. Nekaj nacionalnih provokacij, ampak hrvaski policisti z nasmehom ohranjajo mirno kri. "Navijaci pac," skomigne eden od njih. pic.twitter.com/1fXNzpreTd — Tina Hacler (@TinaHacler) January 13, 2018

Po dolgem cakanju koncno odhod se z mejnega prehoda v Dobovi. Zagreb, #mislovenci prihajamo! pic.twitter.com/t51ZAw3nRJ — Tina Hacler (@TinaHacler) January 13, 2018

Slovenski navijaski vlak bo v Zagreb pospremila tudi hrvaska policija - "zelve" so se vkrcale na postaji Savski marof takoj za mejo. #mislovenci pic.twitter.com/gownWrbURK — Tina Hacler (@TinaHacler) January 13, 2018

Najdemo tudi kupe z makedonskima navijacema, ki se smejita: "Zdaj je super, ampak predstavljajte si, da zmaga Makedonija - kako bova sla s tem vlakom nazaj domov?!" #mislovenci pic.twitter.com/iHdc07rkOC — Tina Hacler (@TinaHacler) January 13, 2018

Na prizoriscu so ze oboji akterji vecernega dvoboja glasilk - slovenski in makedonski rokometni navijaci #mislovenci #EHFEURO2018 pic.twitter.com/ctc9AymTjx — Tina Hacler (@TinaHacler) January 13, 2018

Slovenski navijaci in njihov boben so zavzeli nakupovalno sredisce Arena Zagreb, ki se drzi dvorane #EHFEURO2018 #mislovenci pic.twitter.com/O4lbbjw3ht — Tina Hacler (@TinaHacler) January 13, 2018

M. Z., D. S.; foto: Bobo, Tina Hacler, Aleš Vozel