Foto in video: "Najboljši šov na Zemlji" po 146 letih pomahal v slovo

Cirkus Ringling Bros postal del ameriškega vsakdana

22. maj 2017 ob 09:03

New York - MMC RTV SLO/Reuters

Po 146 letih delovanja je zadnjo predstavo izvedel znameniti ameriški cirkus Ringling Bros and Barnum & Bailey Circus. Zanj je bila usodna vse slabša prodaja vstopnic, ki je sledila umiku slonov iz cirkuške arene.

Klovni, levi, tigri, akrobati, požiralci ognja in drugi člani cirkuškega orkestra so v nedeljo še zadnjič zakorakali v areno v bližini New Yorka, nastopali več kot dve uri, nato pa se pred množico gledalcev čustveno poslovili. Celotno predstavo, ki je bila razprodana, so v živo prenašali tudi na omrežju YouTube.

Zaposleni v cirkusu prihajajo iz 13 držav, med predstavami so živeli na vlaku.

Upokojili 13 slonov

Omenjeni cirkus velja za pravo ameriško institucijo. V 19. stoletju ga je ustanovil zabavljač P. T. Barnum, v 146 letih delovanja pa si je "najboljši šov na Zemlji", kot je bil njihov slogan, ogledalo več kot 250 milijonov ljudi. "Ljudje, duša, predanost in vztrajnost vseh nastopajočih so naš cirkus naredili to, kar je," je ob slovesu dejal vodja družbe Feld Entertainment, Kenneth Feld, ki je lastnik cirkusa. Feld je novico, da bo cirkus maja zaprl vrata, objavil januarja, kot glavna razloga pa navedel vse višje stroške delovanja in vse slabšo prodajo vstopnic.

Zanimanje za cirkus je začelo upadati po lanski odločitvi, da iz šova umaknejo slone, s čimer je vodstvo cirkusa uslišalo vse hujše pritiske skupin za zaščito živali. Sloni so v cirkusu Ringling Bros nastopali več kot stoletje in so bili zaščitni znak cirkusa, njihov umik pa je imel večji vpliv na prodajo vstopnic, kot so si mislili. Trinajst azijskih slonov, ki so jih upokojili, so odpeljali na veliko zemljišče za slone na Floridi, ki je v lasti podjetja.

V divjini sicer živi še 40.000 azijskih slonov. Približno 250 jih živi v ujetništvu v ZDA, 26 med njimi jih je bilo v zadnjih 20 letih rojenih prav pod okriljem cirkusa Ringling Bros.

Na zadnji predstavi cirkusa Ringling Bros je bilo mogoče videti tigre, pujse, leve, konje, pse in kamele, čeprav gre tudi to v nos organizaciji Peta (People for the Ethical Treatment of Animals). V cirkusu so vse do zadnjega zatrjevali, da s svojimi živalmi ravnajo zelo lepo in humano.

Utrinke in celoten posnetek zadnje predstave si oglejte spodaj.

A. P. J.