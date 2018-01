Foto in video: Več sto pogumnežev v Portorožu skočilo v morje

Letos so se organizatorji še dodatno potrudili, da so udeležencem zagotovili varne skoke v morje. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Že 14. novoletni skoki v morje

Deževno vreme ni pokvarilo vzdušja na tradicionalnih, že 14. novoletnih skokih v morje, ki jih v Portorožu vsako leto organizira Športno društvo Slovenc.

Udeležence je letos pričakalo deževno vreme, morje pa je imelo okoli 12 stopinj Celzija. A kot je pojasnil predstavnik organizatorjev Nino Cokan, to ljudi ne ustavi: "Vsi so nasmejani, dobre volje in to je bistvo - da začnemo novo leto z neko pozitivno energijo, da si rečemo, da zmoremo skočiti v mrzlo morje. Če to naredimo na novega leta dan, potem nam je vse drugo veliko lažje."