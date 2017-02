Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Poudarki Informativna vrednost prenosa kotitve Žirafja brejost traja 15 mesecev, mladič pa ob skotitvi tehta okoli 70 kilogramov, v višino pa meri dva metra. Foto: Facebook Animal Adventure Parka

Foto in video: Žirafa tik pred kotitvijo preveč eksplicitna za YouTube

Žirafja brejost traja 15 mesecev

26. februar 2017 ob 13:54

New York - MMC RTV SLO

Žirafa April iz nekega ameriškega živalskega vrta, ki se te dni pripravlja na svojo četrto kotitev, je postala zvezda YouTuba - dokler ni portal prenosa njenih zadnjih ur brejosti prekinil, češ da gre za preveč eksplicitno vsebino.

15-letna žirafa April skupaj s partnerjem Oliverjem vsak trenutek pričakuje svojega četrtega mladička, v živalskem vrtu v ameriški zvezni državi New York pa so se odločili, da bodo dogajanje v njenem domovanju prenašali prek spleta. Njihovo zamisel so gledalci z navdušenjem sprejeli, saj si je neposredni prenos vsaj za trenutek pogledalo več kot 30 milijonov ljudi, so v živalskem vrtu Animal Adventure Park zapisali v sporočilu za javnost.

A takrat se je zapletlo - YouTube je namreč dobil pritožbo neke skupine za zaščito živali, ki se je pritožila nad videom, češ da gre za preveč eksplicitno vsebino, ki krši pravila glede golote. Po pritožbi tako živalskega vrta, ki je avtor neposrednega prenosa, kot tudi številnih uporabnikov YouTuba so na portalu ugotovili, da so z umikom videa storili napako in znova vzpostavili prenos.

Informativna vrednost prenosa kotitve

Lastnik in vodja živalskega vrta Jordan Patch je ob tem v videu, ki ga je objavil na Facebooku, okrcal aktiviste, ki so video označili za sporen, in poudarili, da je bistvo neposrednega prenosa kotitve predvsem v njegovi informativni vrednosti. Tudi strokovnjaki za te kopitarje imajo namreč le redko priložnost videti žirafjo kotitev. Samice priprave na kotitev skrbno skrivajo in ne dajejo nobenih zunanjih znakov, da se približuje trenutek rojstva.

Žirafja brejost sicer traja 15 mesecev in Aprilin rok se izteka prav te dni. V soboto zvečer jo je veterinar znova pregledal in ugotovil, da ji iz seskov že curlja mleko, zadnji del telesa pa ji je tudi močno zatekel, so v živalskem vrtu zapisali na svojem profilu na Facebooku in dodali, da predvidevajo, da se bo kotitev zgodila vsak čas.

T. K. B.