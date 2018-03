Foto: Indijsko praznovanje prihoda pomladi s festivalom barv

Indijci pomlad povezujejo z zmago dobrega nad zlim

2. marec 2018 ob 20:47

New Delhi - MMC RTV SLO

Hindujski festival Holi naznanja začetek pomladi, zmago toplote nad mrazom in dobrega nad zlim. Ljudje po vsem svetu ga dobro poznajo predvsem zaradi barvnega prahu, s katerim se Indijci obarvajo na dan praznovanja.

Vsako leto se festival začne ob prvi polni luni - letos se je začel 1. marca. Čeprav festival barv izhaja iz Indije in ga tam, zaradi velike religijske vrednosti, še vedno praznujejo, so ga zaradi njegove barvitosti in zanimivosti prevzele tudi številne druge države sveta.

Na prvi večer festivala, ki ga poznamo pod imenom Holika Dahan se ljudje zberejo okrog ognja, kjer s številnimi molitvami bogove prosijo, naj uničijo zlo v njihovih srcih.

Rituale naslednjega dne Indijci imenujejo holi ali rangvali Holi. Takrat v zrak vržejo znameniti barvni prah. S škropljenjem vode pa dosežejo, da se prah prime na kožo ljudi. Pogosto se obmetavajo tudi z vodnimi baloni, poročajo britanski mediji.

Legende

Ime praznovanja Holi se nanaša na Holiko, sestro hindujskega kralja demonov. Nesmrtnost je kralja spremenila v neusmiljenega morilca, zato se je njegov sin Prahlad odločil, da ga ubije. Demon je za sinov naklep izvedel in zaprosil svojo sestro Holiko za pomoč. Prahlada bi Holika morala sežgati. Načrt se ni izšel, saj je na koncu zgorela Holika. Demonski kralj je bil kmalu poražen, legenda pa se konča z zmago dobrega nad zlim.

Obmetavanje z barvnim prahom pa izhaja iz legende o Krišni, ki se je sramoval svoje temne kože. Bal se je, da se zaradi njegove drugačnosti ženska, ki jo je ljubil, z njim ne bo želela poročiti. Mati mu je predlagal, da izbrankino kožo prebarva in s tem razlike med njima popolnoma zabriše. Z barvnim prahom Indijci praznujejo ljubezen - ne glede na barvo, starost ali socialni status.

Štiri prevladujoče barve prahu danes predstavljajo štiri različne stvari: rdeča predstavlja ljubezen in plodnost, modra je barva junaka Krišne, rumena je barva kurkume in zelena barva pomladi in novih začetkov.

K. Ši.