Foto: Kdo je ruska športnica, zaradi katere je javnost vzljubila krling?

Obnorela gledalce zimskih olimpijskih iger

14. februar 2018 ob 19:11

Pjongčang - MMC RTV SLO

25-letna ruska športnica Anastasija Brizgalova je na letošnjih olimpijskih igrah poskrbela, da je krling vzljubilo občutno več gledalcev, zaradi lepote pa jo primerjajo tudi z Megan Fox in Angelino Jolie.

Ruska športnica na zimskih olimpijskih igrah ni osvojila zlate medalje, je pa zagotovo absolutna zmagovalka človeških src. Ljudje so zaradi nje vzljubili šport, ki ga sicer ne razumejo in se jim je prej zdel ravno tako zanimiv, kot bi "opazovali, kako se suši barva". Mnogi so dejali, da se jim niti sanja ne, kaj se pri tem športu sploh dogaja, a ga zaradi nje zdaj obožujejo.

Ko je pred dnevi stopila na led, je s sinje modrimi očmi vzbudila pozornost mnogih. Družbena omrežja so takoj preplavile njene fotografije, uporabniki pa so jo začeli primerjati z igralkama Megan Fox in Angelino Jolie.

"Anastasija Brizgalova je nov razlog, zakaj obožujem zimske olimpijske igre," je zapisal eden izmed gledalcev, drugi pa je na družbenih omrežjih objavil, da se mu zdi tako vroča, da je prepričan, da se je v Južni Koreji stopil ves sneg. "Ni osvojila samo medalje, ampak tudi moje srce." Spet drugi je zapisal, da je bil prej prepričan, da je krling šport za stare plešaste moške, a zdaj se je njegovo mnenje popolnoma spremenilo.

25-letnica se je s krlingom začela ukvarjati leta 2009, ko je nekje videla reklamo, ki je vzbudila njeno pozornost. Odločila je, da se v tem preizkusi, in izkazalo se je, da je v tem športu tako dobra, da je postal njena kariera.

Z Aleksandrom Krušelnitskim, s katerim se je poročila junija lani, sta partnerja tudi v športu - v torek sta se pomerila še v zadnjem olimpijskem dvoboju in v tekmovanju mešanih parov (disciplina, ki je na olimpijskih igrah letos prvič) osvojila bronasto kolajno. "To, da sva partnerja, nama v športu močno pomaga," je pojasnila po tekmovanju.

P. B.