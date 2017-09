Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Lovljenje ravnotežja na štirih tačkah. Foto: EPA Dodaj v

Foto: Kdo pravi, da psi ne znajo deskati?

Tekmovali so v šestih kategorijah

25. september 2017 ob 14:29

Huntington Beach - MMC RTV SLO, EPA

V kalifornijskem mestu Huntington Beach so pripravili nenavadno športno tekmovanje - deskanje za pse. A pri tem so lahko sodelovali tudi njihovi lastniki.

Pasje deskarsko tekmovanje so poimenovali Surf City Surf Dog in je potekalo v šestih različnih kategorijah - psi so lahko tako deskali sami, v paru z drugim psom ali v paru s svojim lastnikom, pa tudi na različnih deskah.

Kdo je na koncu zmagal, tiskovne agencije ne poročajo, so pa svet obšle prav ljubke fotografije nedeljskega dogajanja v Kaliforniji.

T. K. B.