Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vse za zdravje ... Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Kopanje z ledenimi kockami? Za Japonce 'mala malica'.

Očiščevalno kopanje

8. januar 2017 ob 11:05

Tokio - MMC RTV SLO

Ob začetku novega leta se številni po svetu poženejo v mrzle reke in jezera, eni največjih pogumnežev pa so Japonci, ki so se namakali v ledeno mrzli vodi.

Trdoživi Japonci so v želji po boljšem zdravju in čilem telesu skočili v ledeno mrzlo vodo sredi svetišča Tepozu-Inari sredi Tokia. Na stotine udeležencev namreč verjame, da je kopanje v takšni vodi očiščevalno, zato so močno stisnili zobe ter se pognali v vodo, kjer so med drugim objemali ledene kocke.

Novoletna kopanja so postala tradicionalna po vsem svetu, med drugim tudi pri nas, v Portorožu se je letos zbralo rekordnih 545 ljudi, ki so skočili in zaplavali v morju. Fotoutrinke iz Portoroža si lahko ogledate tukaj.

D. S., foto: EPA