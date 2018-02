Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tudi prigrizki za pse so pasjih oblik, kakopak. Foto: Reuters Dodaj v

Foto: Lokal za pasje- in kavoljubce. A pozor, mačke prepovedane!

"Zakaj bi morali kavo spiti brez hišnih ljubljenčkov?"

6. februar 2018 ob 10:03

New York - MMC RTV SLO

Lokali, v katerih lahko obiskovalci božajo mačke, so že stalnica, v New Yorku pa so nedavno odprli prvi pasji lokal, v katerem lahko lastniki srkajo kapučino s kosmatincem v naročju.

Pravila v lokalu Boris & Horton v predelu East Village so jasna - mačkam je vstop prepovedan, psi morajo biti na vrvici in ne smejo skakati po ljudeh, vsak gost pa lahko pripelje največ dva štirinožca. "Poleg tega se morajo psi vzorno obnašati in predvsem – nobenega ježenja dlake," je v smehu dodal lastnik lokala Logan Mikhly, ki je za odprtje moral dobiti dovoljenje mestnega urada za zdravje.

V lokalu sta dva ločena prostora - za tiste, ki želijo posedeti brez pasje družbe, in za druge, ki pridejo na pijačo s pasjim spremljevalcem na vrvici. "Idejo sva s hčerko Coppy dobila, ko sva nedavno srkala kavo, psa pa sta naju žalostno gledala pred vrati. Zato sva želela odpreti prostor, v katerem si ljudje lahko privoščijo pijačo, a se jim za to ni treba ločiti od svojih kosmatincev," je dejal.

"Če pa se psi prenajejo prigrizkov, je čez cesto veterinarska ambulanta," je dodal v smehu.

A. P. J., foto: Reuters