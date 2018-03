Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Dvojčka sta s svojo igro spet zasenčila vse zbrane. Foto: Reuters Sorodne novice Foto: Na državni proslavi starše zasenčili monaški malčki Dodaj v

Foto: Monaška knežja dvojčka zvezdi odprtja športnega turnirja

Z brezskrbno igro navdušila prisotne

31. marec 2018 ob 21:25

Monako - MMC RTV SLO

Triletna dvojčka monaške knežje družine Jacques in Gabrielle, ki sta tretji rojstni dan praznovala decembra, sta bila glavni zvezdi odprtja mednarodnega turnirja v ragbiju.

Odprtje turnirja je potekalo na stadionu v Monaku, dvojčka pa sta na dogodku pokazala, da se počasi navajata na javno življenje, saj ju množica fotografov sploh ni zmotila pri igranju z manjšo različico žoge za ragbi.

Jacques je s svetlimi lasmi videti precej kot mati Charlene, lasje njegove sestrice Gabrielle pa so za odtenek temnejši. Kadar koli se skupaj pojavita v javnosti, se po poročanju tujih medijev lahko jasno vidi njuna močna povezanost. Ob odprtju turnirja sta se ob strani igrišča samostojno igrala, a še vedno ostala zelo blizu mame Charlene in očeta Alberta.

Dvojčka se bosta letos prvič staršem pridružila potovanju po kar zajetnem delu sveta. Princ Albert je že pred časom razkril, da se bo družina med drugim odpravila tudi v Polinezijo, a to za dvojčka ne bo prva velika dogodivščina, saj so skupaj potovali že lani. "Poleti smo bili na križarjenju in vse je bilo v redu. Bomo pa tokrat morali poskrbeti, da bomo delali dovolj premorov in da potovanje za njiju ne bo predolgo."

Čeprav se veseli skupnih potovanj, pa ju v uradne mednarodne obiske za zdaj še noče vključevati, temveč želi to prihraniti za takrat, ko bosta malenkost starejša.

Gledalci so bili poleg knežjih dvojčkov navdušeni tudi nad tem, da so bili med gosti v kraljevi loži vnuki Grace Kelly, ki so se turnirja udeležili skupaj s starši.

Več fotografij z odprtja si lahko ogledate spodaj.

