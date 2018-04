Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Čokoladni raj so postavili v belgijsko mesto Durbuy. Foto: Reuters Dodaj v

Foto: Na deset tisoče ljudi hiti v Durbuy, da bi videli trimetrsko gorilo

Dobrodošli v čokoladnem raju

1. april 2018 ob 16:31

Bruselj - MMC RTV SLO

V belgijskem mestu Durbuy so pripravili prav posebno razstavo, na kateri kraljujejo živali, narejene iz čokolade.

Čokoladni raj je ustvarilo 40 mojstrov z vseh koncev sveta, vključuje pa okoli 50 čokoladnih kosov, med njimi zagotovo izstopajo velikanske živali, katerih višina sega tudi do treh metrov. Gorila, medved, slon in tudi zajčki so umeščeni v džunglo, kjer teče tudi čokoladna reka.

Festival ChocoPalace je do 29. marca pritegnil več kot 30.000 obiskovalcev, številka bo pa še višja, saj organizatorji največji naval pričakujejo v prazničnem času. Festival bodo zaprli 8. aprila.

"Naša ideja je bila, da v "najmanjše mesto na svetu" pripeljemo festival z največjimi čokoladnimi skulpturami," so za Reuters povedali organizatorji.

D. S.