Foto: Na Norveškem pele motorne žage - Slovenci dobili svetovno podprvakinjo

Svetovno prvenstvo gozdnih delavcev

7. avgust 2018 ob 08:59

Lillehammer - MMC RTV SLO

Letošnje svetovno prvenstvo gozdnih delavcev je bilo za naše sekače še posebej uspešno, saj so poleg osvojenih medalj nanizali še vrsto odličnih uvrstitev.

Norveški Lillehammer so na začetku avgusta preplavili gozdni delavci z vsega sveta. Olimpijsko mesto je namreč gostilo že 33. svetovno prvenstvo gozdnih delavcev. Tekmovalci, ki so razdeljeni v tri kategorije, se pomerijo v petih disciplinah: menjava verige z obračanjem meča, kombinirani rez, natančni rez, podiranje drevesa in kleščenje. Za popestritev tekmovanja je organizirana tudi ekipna tekma.

Prvič v zgodovini so se ga lahko udeležila tudi dekleta, kar je šlo na roke predvsem našim predstavnikom. 18-letna dijakinja Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna, Ines Frančeškin, je namreč postala podprvakinja. Srebro si je prižagala s skupnim seštevkom točk, pridobljenih pri vseh disciplinah, za podiranje drevesa je osvojila bronasto medaljo, za skupinsko tekmo, v kateri je nastopila s tremi dekleti iz drugih držav, pa zlato.

Pohvalimo se lahko z vrhunskimi gozdnimi delavci

Da imamo pri nas vrhunske gozdne delavce in odlične pedagoge, dokazuje tudi Janez Meden, učitelj praktičnega pouka v omenjeni šoli, ki se je v skupnem seštevku točk med posamezniki uvrstil na tretje mesto. V disciplini podiranja drevesa pa je za eno točko zgrešil zlato medaljo, kar je ena najboljših uvrstitev Slovencev na svetovnih tekmovanjih. Slovenijo je odlično zastopal tudi njegov dijak Domen Lahajnar, ki je pristal tik pod zmagovalnim odrom.

Ekipa trenerja Borisa Samca in vodje Petra Kolarja, ki sta jo poleg Frančeškinove, Medena in Lahajnarja sestavljala še Jure Škufca in lanski evropski prvak Robert Čuk, je med 28 državami dosegla peto mesto. Gre za našo najboljšo uvrstitev na svetovnih prvenstvih do zdaj, je v imenu naših tekmovalcev še sporočila Marta Krejan Čokl.

Čez dve leti se prvenstvo seli v Beograd

Ekipno so bili najboljši Belorusi, med profesionalci je prehodni pokal v Nemčijo odnesel Marco Trabert, med mladinci se je najbolje odrezal še en Nemec, Thomas Schneider, Frančeškinovo pa je za nekaj točk prehitela Švedinja Linn Arvidsson.

Čez dve leti se bodo najboljši sekači in sekačice vsega sveta srečali v Beogradu na rečnem polotoku Ada Ciganlija na 34. svetovnem prvenstvu gozdnih delavcev.

Sa. J., Foto: Marta Krejan Čokl