Foto: Na tisoče psov v New Yorku proslavilo noč čarovnic

Našemili so se tudi lastniki

31. oktober 2017 ob 15:25

New York - MMC RTV SLO

Po newyorškem Manhattnu so organizirali parado psov, ki so jih njihovi lastniki ob najstrašnejši noči v letu našemili v najrazličnejše kostume.

Predsednik ZDA Donald Trump, astronavt, samorog, mornar, pilot, gusar, turisti z nepogrešljivimi palicami za selfije ob sebi, junaki Vojn zvezd, pikačuji ... To so le nekatere maske, ki so se na sončen dan udeležile 27. parade psov ob noči čarovnic.

"Ljudje želijo le priložnost, da se pokažejo skupaj s svojimi psi in da se z njimi skupaj zabavajo. To so njihovi najboljši prijatelji," je povedal organizator parade.

Lastniki se tako prepustijo vzdušju, večina med njimi pa si prav tako nadene maske.

Fotoutrinke s parade, ki pritegne ljudi z vseh koncev ZDA, si lahko pogledate spodaj.

