Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Pustni Striček prihaja v pustno deželo. Foto: Mirko Štebe Domžalski župan Toni Dragar (v belem) je rade volje predal ključe oblasti pustnemu županu Pipiju. Foto: Mirko Štebe Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Na Viru že veljajo pustni zakoni

Prevzema oblasti se je udeležil tudi Donald Trump

11. februar 2017 ob 17:42

Vir pri Domžalah - MMC RTV SLO

Na Viru pri Domžalah so se naveličali letošnje zime, ki ni zima, kakršne bi si želeli, zato je tam njihova pustna mafija prevzela oblast. Pri vstopu v naselje so postavili svojo maskoto - pustnega Strička - in od dozdajšnjega domžalskega župana Tonija Dragarja prevzeli ključe oblasti.

Da bi bil prevzem bolj slavnosten, so se ga med drugimi udeležili tudi kurenti iz Ormoža in Godlarji iz Šenčurja. Na veliko presenečenje vseh je prišel tudi ameriški predsednik Trump z ženo Melanijo in enim izmed sinov. Visoki gost je bil nad avtoritarnimi potezami virske mafije navdušen in je takoj obljubil, da bo med prvimi poslovnimi potezami v Evropi, na Viru zgradil Trumpovo stolpnico, kopijo svojega znamenitega ameriškega Trump Towerja.

Predlagal je tudi pozidavo mejnih zidov v okolici Domžal, kar pa ni navdušilo dozdajšnjega domžalskega župana, pa tudi vodja virske mafije meni, da na Viru zidov ne potrebujejo in da so v Stričkovi pustni deželi dobrodošli vsi.

Takoj po prevzemu oblasti je virska mafija uvedla novo zakonodajo. Najpomembnejši zakon je: Kdor na Viru ni za pusta, naj izseli se do avgusta. Med drugim pa morajo zdaj v lokalih na Viru pomanjkljivo oblečene natakarice gostom točiti čez rob. Vsak gostinski lokal na Viru mora vsaj en dan prodajati vino po 3,5 evra. Številni so z veseljem pozdravili tudi preudarjen zakon, ki pravi, da je delo prepovedano, da ne bi delali napak, predvsem pa se je treba na Viru zdaj veseliti in zabavati. Izvajanje pustnih zakonov preverja stroga pustna mafija, ki ne pozna odpustkov. V pustnem času bodo na Viru pripravili celo vrsto veselih, družabnih in zabavnih dogodkov, najpomembnejši bo vsekakor že 27. pustni karneval, ki se bo začel v nedeljo, 26. februarja, točno ob 14. uri in 27 sekund.

Mirko Štebe, Televizija Slovenija; Foto: Miro Štebe