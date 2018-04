Foto: Najstarejši moški na svetu je star 112 let in 259 dni

Japonci pogosto dočakajo izjemno visoko starost

10. april 2018 ob 16:27

Tokio - MMC RTV SLO

Guinnessova knjiga rekordov je danes potrdila, da je trenutno najstarejši Zemljan Japonec Masazo Nonaka, ki koraka proti 113. rojstnemu dnevu.

Predstavniki Guinnessove knjige so ga obiskali na njegovem domu in mu izročili potrdilo. Pred njim je uradni naslov najstarejšega Zemljana prav tako nosil Japonec, ki je februarja umrl star 113 let.

Japonska je sicer znana po tem, da njeni prebivalci dočakajo visoko starost. Lani je bilo v državi več kot 68.000 državljanov, ki so bili starejši od 100 let. Najstarejša oseba na svetu ostaja Nonakova sonarodnjakinja, 117-letna Nabi Tadžima.

Nonaka se je rodil 25. junija 1905, istega leta, kot je fizik Albert Einstein objavil svoje delo o teoriji relativnosti. Ima še sedem bratov in sestro, ki živijo v bližnjem mestecu. Poročil se je leta 1931 in ima pet otrok.

Nonaka je nekdanji lastnik družinskega gostišča s termalnimi vrelci na severnem japonskem otoku Hokaido, svoj čas pa preživlja z družino, ob branju časopisov, gledanju televizije, sladkanju ali namakanju v termalnih vodah.

Kot zatrjuje njegova nečakinja, je Nonakovo zdravstveno stanje dobro, čeprav potrebuje invalidski voziček.

T. H., foto: Reuters