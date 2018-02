Foto: Ne le koreografija Severnih Korejk, navijači prisegajo tudi na vikinške čelade, rogove in klobuke

Navijaški rekviziti so zelo raznoliki

20. februar 2018

zadnji poseg: 20. februar 2018 ob 12:00

Pjongčang

Poslikani obrazi, okrasna očala v obliki olimpijskih krogov, vikinške čelade (ali pa samo rogovi), različne maske, pentlje, kape in cela kurentova oprava - vse to so najbolj vneti navijači prinesli s seboj v Pjongčang.

Na tribunah športnike na tokratnih olimpijskih igrah večinoma spodbujajo domačini, Južni Korejci, pa tudi njihovi domači navijači, ki so svoje ljubljence pospremili v Pjongčang, kjer jih zdaj v polni "bojni" opravi glasno bodrijo s tribun.

Tradicionalno so najbolj barvite navijaške rekvizite s seboj prinesli Skandinavci, na primer navijači severnjaških hokejskih reprezentanc, pa tudi Francozi, oblečeni v stripovska junaka Asteriksa in Obeliksa.

Omeniti velja še izjemno navijaško odpravo iz Severne Koreje, ki s svojimi dodelanimi koreografijami in petjem ostaja povsem zunaj konkurence.

Precej pozornosti so pritegnili tudi slovenski navijači, saj so jih v Azijo pospremili kurenti, nedavno uvrščeni na Unescov seznam nesnovne dediščine, ki so bili ena osrednjih navijaških atrakcij hokejskih tekem, sploh zadnje med Slovenijo in Norveško.

T. K. B., foto: Reuters, EPA