Foto: Nepridiprav uničil Trumpovo zvezdo

Že drugi tovrsten incident

26. julij 2018 ob 14:34

Los Angeles - MMC RTV SLO

Moški je uničil zvezdo ameriškega predsednika Donalda Trumpa na pločniku slavnih v Hollywoodu, zaradi česar so ga pozneje aretirali.

24-letnega Austina Claya so policisti aretirali zaradi kaznivega dejanja vandalizma, so sporočili losangeleški policisti, vandalizem pa je bil prijavljen okrog pol štirih zjutraj. V bližini Trumpove zvezde so našli še cepin, ki ga je nepridiprav najverjetneje uporabil za uničenje.

"Čeprav javnost ni zadovoljna z enim izmed lastnikov naših zvezd, upamo, da bodo posamezniki svojo jezo uresničevali na bolj pozitiven način, kot je uničevanje javne površine," je v izjavi pojasnil Leron Gubler, predsednik Hollywood Chamber of Commerce.

Trump si je zvezdo sicer prislužil zaradi svojega dela v televizijski oddaji Vajenec (The Apprentice), zdaj pa bo nekaj dni pokrita, dokler je delavci ne vrnejo v prvotno stanje.

To sicer ni bilo prvič – pred ameriškimi predsedniškimi volitvami novembra 2016 je zvezdo uničil James Otis, ki je bil pozneje obsojen na tri leta pogojne kazni, oddelati je moral 20 dni družbeno koristnega dela in plačati 4.400 dolarjev kazni, še poroča AP.

