Foto: Ob tradicionalnem skoku v mrzlo vodo Grke pozdravilo toplo in sončno vreme

Udeleženci v mrzli vodi iščejo lesene križe

6. januar 2018 ob 16:03

Atene - MMC RTV SLO, STA

V Grčiji in na Cipru 6. januarja tradicionalno skačejo v ledeno mrzlo vodo in s tem zaznamujejo Jezusov krst. Skakalce je letos pričakalo sončno vreme in 14 stopinj Celzija.

Grški in ciprski pravoslavci se z vsakoletnimi skoki v ledeno vodo spomnijo epifanije – Jezusovega krsta, ko ga je Janeza Krstnik krstil v reki Jordan, in pojava Svetega Duha – ter obenem simbolično preganjajo zle duhove.

Tako kot vsako leto so se grški in ciprski verniki ter duhovniki tudi danes v procesijah odpravili proti obali morja ali proti bližnjim rekam in jezerom. Najprej so duhovniki v vodo vrgli križe, kar simbolizira Jezusov krst, nato so sledili skoki v vodo.

Skakalci ob tem tekmujejo, kdo bo prvi našel odvržene križe, saj naj bi zmagovalce v novem letu čakala sreča. Obenem v zrak spustijo golobe, ki simbolizirajo Svetega Duha. Kot poroča grška televizija ERT, je bilo vreme skakalcem v vodo s soncem in 14 stopnjami Celzija letos še posebej naklonjeno.

Grška, romunska, bolgarska in nekatere manjše pravoslavne cerkve so – v nasprotju z rusko, srbsko in drugimi – sprejele novi pravoslavni koledar ali Milankovićev koledar, ki je enak gregorijanskemu, in so tako božič že praznovale 25. decembra. V teh cerkvah 6. januarja – ki je za katoličane praznik svetih treh kraljev – praznujejo praznik Jezusovega krsta. Po katoliškem koledarju se ta praznuje prvo nedeljo po svetih treh kraljih.

M. Z.