Foto: Okronana nova mis Amerike; po skoraj 100 letih brez izhoda v kopalkah

Pravila se spreminjajo

10. september 2018 ob 20:28

New York - MMC RTV SLO

Dan po tem, ko je Slovenija dobila novo misico, so v Atlantic Cityju okronali mis Amerike. Med 51 tekmovalkami je slavila mis New Yorka, Nia Franklin.

"Treba je bilo veliko vztrajnosti, da sem prišla do tu, počutim se blagoslovljeno," je po zmagi povedala Franklinova, ki je operna pevka in besedilopiska, do zdaj je napisala že več kot 100 pesmi. Med svojim mandatom se bo tako zavzemala za promocijo kulture, kot je poudarila po tekmovanju.

Prva spremljevalka je postala mis Connecticuta, Bridget Oei, druga spremljevalka pa mis Louisane Holli' Conway.

Tokratno tekmovanje se bo zapisalo v zgodovino, saj je prvo po skoraj stotih letih, ki ni vključevalo izhoda v kopalkah. Izbor za mis Amerike se je začel leta 1921 ravno kot tekmovanje v kopalkah, ki so ga v Atlantic Cityju organizirali zato, da bi ob koncu poletja v mesto privabili čim več turistov.

Organizatorji tekmovanja so se odločili, da tekmovalk ne bodo več sodili po njihovem zunanjem videzu, ampak se bodo raje osredotočili na njihovo osebnost. Zmagovalko so določili na podlagi intervjujev, ki so jih opravili s tekmovalkami.

Izhod v kopalkah so leta 2015 ukinili tudi organizatorji izbora za mis sveta, ki so takrat pojasnili, "da ne gre le za lepotno tekmovanje, ampak za lepoto z namenom".

68. lepotni izbor za mis sveta bo potekal 8. decembra v mestu Sanja na Kitajskem. Slovenijo bo zastopala Lara Kalanj.

