Foto: Po kaotičnem tiranskem trgu odslej le pešci

Obnova stala 13,5 milijona evrov

25. junij 2017 ob 11:06

Tirana - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Glavni trg v Tirani naj bi bil po prenovi manj kaotičen. Odslej se bodo po njem lahko sprehajali le pešci.

Skenderbegov trg je poslej brez avtomobilov, krasijo pa ga drevesa in vodne fontane. Trg je tlakovan s kamnitimi bloki iz vseh predelov države, da bi tako simbolizirali enotnost naroda.



Obnova je stala 13,5 milijona evrov.



Trg, ki se razprostira na 60.000 kvadratnih metrih, je bil v preteklosti središče mesta, na katero so ljudje množično prihajali iz številnih stranskih ulic. Nato je albanski komunistični diktator Enver Hoxha trg preoblikoval tako, da je na njemu zgradil palačo kulture, narodni muzej in večnadstropni hotel. Nekoč je na trgu stal tudi Hoxhev kip, a so ga ob koncu komunističnega režima leta 1991 porušili jezni Albanci. Danes je osrednja znamenitost trga kip narodnega heroja Skenderbega, albanskega vojskovodje iz časov Otomanskega cesarstva.

Prenova pred volitvami

Kot poroča Reuters, naj bi socialisti premierja Edija Rame tudi na tak način želeli povečati priljubljenost med albanskimi volivci pred današnjimi parlamentarnimi volitvami. Oglasila se je tudi albanska opozicija, ki meni, da bi lahko denar v eni najrevnejših evropskih držav porabili koristneje.