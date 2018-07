Foto: Po Ljubljanici zaplula prazgodovinska deblaka

Druženje, šport, argeologija in regata

1. julij 2018 ob 09:55,

zadnji poseg: 1. julij 2018 ob 10:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ljubljanska Špica gosti četrto Mednarodno regate deblakov na Ljubljanici, v okviru projekta Navis 2018 so že dopoldne splovili dva prazgodovinska deblaka.

Prazgodovinska deblaka so splavili predstavniki Skupine Stik, Zavoda za podvodno arheologijo, Škrateljca in Krajinskega parka Ljubljansko barje. Deblaka so ves junij izdelovali na Špici. Mimoidoči so si lahko ogledali, kako se masiven kos debla z replikami prazgodovinskega orodja (bakrene sekire in kamnitega orodja) spreminja v izdolben čoln.

Z izdelovanjem rekonstrukcij zgodovinskih plovil želijo partnerji projekta Navis oživiti izdelavo in uporabo starih plovil ter na didaktičen način predstaviti kulturno dediščino.

Predstavitev prazgodovinskih kolišč

Na kopnem, prek brvi čez Grubarjev prekop, je potekal festival kulturne dediščine, na katerem so predstavili prazgodovinska kolišča držav okoli Alp. Obiskovalcem so se predstavili tudi upravljavci in kuratorji tovrstne dediščine iz Slovenije in širšega območja Alp (Francije, Avstrije, Nemčije, Švice in Italije), ki ohranjajo dediščino starih plovil.

Festival so spremljali manjši dogodki in delavnice, celotno dogajanje se bo zaključilo z večerno podelitvijo nagrad in druženjem ob glasbi.

Mednarodno regato deblakov so podprli Slovenski državni gozdovi, Turizem Ljubljana, organizator pa je Krajinski park Ljubljansko barje s Kajak-kanu klubom Ljubljana in partnerji.

Sa. J., Foto: BoBo