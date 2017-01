Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! 105-letni kolesar Robert Marchand je postal najstarejši človek, ki je v eni uri prevozil dobrih 22 kilometrov. Foto: Reuters Marchand se je rodil 26. novembra 1911 v severni Franciji in na kolo prvič sedel pri 14 letih, a tekmovati je začel šele pri že kar zrelih 67 letih - ko se je upokojil. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Pri 105 letih kolesari kot šampijon - nov rekord žilavega Francoza

Njegova skrivnost je zmernost

4. januar 2017 ob 20:07

Saint-Quentin-en-Yvelines - MMC RTV SLO/Reuters

105-letni Francoz Robert Marchand se je vpisal v kolesarsko zgodovino, saj je v eni uri prekolesaril 22,528 kilometra in tako postal najstarejši človek, ki mu je to uspelo.

Francoski stopetletnik sicer ni povsem izpolnil zastavljenega cilja, saj ni podrl svojega rekorda, ki ga je postavil leta 2014, ko je v eni uri na velodromu prevozil 26,927 kilometra in tako postal svetovni rekorder v kategoriji starejših od 100 let.

Po koncu dirke je bil tako malce razočaran, poroča Reuters. "Nisem videl opozorila, da imam samo še 10 minut časa. Če bi ga videl, bi se še bolj potrudil in bi kolesaril še malo hitreje. Lahko bi bil boljši," je po dirki na velodromu v kraju Saint-Quentin-en-Yvelines zbranim novinarjem in navdušenim navijačem pojasnjeval drobni, a žilavi starec.

Pozneje je dodal še, da se je za tokratni podvig pripravljal šest mesecev in da ni zares pričakoval, da bo svoj prejšnji rekord podrl. "Tukaj nisem zato, da bi se ponašal s šampijonskim nazivom. Tukaj sem zgolj zato, da dokažem, da lahko pri 105 letih še vedno voziš kolo," je tako dejal za AFP.

"Le 30 sekund je potrebnih, da umreš"

Ob tem je napovedal, da bo svoj dosežek praznoval "z nečim za pod zob, skupaj z vsemi mojimi prijatelji". Kaj pa načrti za prihodnost? Na vprašanje, ali bo čez dve leti znova skušal podreti svoj rekord, je filozofsko odgovoril: "Nastajaš devet mesecev, a le 30 sekund je potrebnih, da padeš dol mrtev."

Marchand se je, kot omenjeno, rodil 26. novembra 1911 v severni Franciji in na kolo prvič sedel pri 14 letih, a tekmovati je začel šele pri že kar zrelih 67 letih - ko se je upokojil. Po drugi svetovni vojni (v kateri je bil nekaj časa vojni ujetnik) se je preselil v Venezuelo, kjer je vozil tovornjaka na neki sladkorni plantaži, pozneje je delal kot gozdar v Kanadi, nekaj časa je bil vrtnar, pred upokojitvijo pa se je ukvarjal s (pre)prodajo vina.

Zmernost, zdrava prehrana in telovadba

Sam pravi, da je skrivnost njegovega dolgega življenja v zmernosti: nikoli ni kadil, vino pije le občasno, ob posebnih priložnostih, sicer pa njegovo prehrano sestavljata večinoma sadje in zelenjava, občasno tudi meso in "čisto malo kave". Prisega tudi na redno telovadbo - čisto vsak dan, pravi, preživi najmanj eno uro na sobnem kolesu.

Poleg omenjenih rekordov je lastnik še enega: leta 2012, ko je imel dobrih 100 let, je 100 kilometrov prevozil v štirih urah, 17 minutah in 27 sekundah. Zanimivo je, da so pri Guinnessovi knjigo rekordov morali prav zaradi njega ustanoviti posebno kategorijo kolesarskih dosežkov ljudi, ki so starejši od 100 let.

T. K. B.