Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Skulpture so veličastne tudi ponoči, ko jih osvetljijo z barvnimi laserji. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Rastoče ledene skulpture na Kitajskem

Priprave v polnem teku

22. december 2016 ob 19:39

Harbin - MMC RTV SLO

V mestu Harbin na Kitajskem se pripravljajo na tradicionalni festival ledenih in snežnih skulptur, ki se začne 5. januarja.

Mednarodni Festival snega in ledu, ki velja za največji tovrstni festival na svetu, vsako leto postreže z velikanskimi skulpturami, obiskovalci pa se lahko sprehodijo skozi pravo ledeno mesto. Festival v Harbinu je eden od štirih največjih festivalov snega in ledu, med četverico so se uvrstili še festivali v Saporu na Japonskem, v kanadskem Quebecu in na Norveškem.

Priprave na festival, ki so ga prvič priredili leta 1963, nato pa so ga znova obudili leta 1985, so že v razmahu.

Sa. J.