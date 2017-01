Foto: Spodaj topli čevlji, zgoraj bunda, vmes pa le "gate"

Tradicionalna vožnja s podzemno železnico brez hlač

8. januar 2017 ob 20:02

New York/Berlin/Praga/Varšava - MMC RTV SLO

Zaradi temperatur krepko pod lediščem marsikateri potnik na podzemni železnici ni mogel verjeti svojim očem, ko je zagledal take, ki so pricapljali brez hlač.

Polarni mraz je stisnil večino Evrope, temperatura se je pod ledišče spustila tudi v ZDA, a to ni preprečilo tistim najpogumnejšim, da se ne bi udeležili tradicionalnega dogodka Vožnja s podzemno železnico brez hlač, ki so ga prvič organizirali v New Yorku leta 2002.

Takrat se jih je naokrog zapeljalo sedem, leta 2006 se je dogodka udeležilo že 150 ljudi, najbolj je zaživel prav v Združenih državah Amerike, zanimivi akciji pa so kmalu sledile tudi druge metropole. Nič drugače ni bilo niti letos, ko so hlače poleg New Yorka slekli tudi Berlin, Praga, Varšava ...

Dan kot vsak drug

Udeleženci se dobijo na zbirnih točkah, potem pa se razporedijo v manjše skupine. Kot narekujejo pravila, morajo udeleženci pred prihodom na podzemno železnico odvreči hlače in se na vlaku obnašati tako, kot bi se običajno - nekateri tako berejo knjige, drugi poslušajo glasbo, tretji "spijo" ...

Organizatorji udeležencem naročajo, da morajo nositi spodnjice in se ne smejo pogovarjati z drugimi udeleženci. Če jih kdo vpraša, zakaj nimajo hlač, naj odgovorijo, da so jih pozabili obleči. Fotografi pa poleg "nagcev" v objektiv zato navdušeno lovijo tudi presenečene obraze tistih potnikov, ki za akcijo ne vedo in se jim zato niti sanja ne, zakaj nekdo naokrog koraka brez hlač.

T. H.